Există posibilitatea ca examenele de licență și disertație ar putea fi date online. Anunțul făcut de Daniel Breaz

Fostul ministrul interimar al Educației și actualul rector al Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Daniel Breaz, a precizat că examenele de licență și disertație ar putea fi organizate online.

Senatorul PSD a mai menționat că, singurele probleme cu care mediul universitare se confruntă în această perioadă, sunt cele legate de efectuarea unor lucrări de laborator, acolo unde este necesară prezența fizică atât a profesorului, cât și a studenților.

Daniel Breaz consideră că se va merge, cu siguranță, într-un sistem modular, deoarece legea permite acest lucru.

„Eu cred că doamna ministru s-a exprimat destul de clar, având în vedere problemele și situația prin care trecem acum. A spus foarte clar: în momentul în care starea de urgență va înceta și nu vom avea probleme, cursurile se vor relua. Din punctul meu de vedere a fost foarte clar ceea ce a spus doamna ministru.

Normal, că nu depinde nici de dânsa, nici de altcineva această situație. Ar fi foarte bine să știm exact că peste o lună sau peste 10 zile se vor relua cursurile. Au fost foarte multe discuții. Eu pot să vă spun, în calitate de rector al Universității din Alba Iulia, consultându-ne cu colegii din Consiliul Național al Rectorilor, am fost mereu în contact pe grupul nostru de discuții, am încercat și încercăm în continuare să venim cu sugestii și să ne implicăm, atât în învățământul preuniversitare, cât și în învățământul universitar, astfel încât să ducem la bun sfârșit acest an.

Da, există posibilitatea ca examenele de licență și disertație să fie date online. Ne bazăm și pe autonomia universitară. Așa cum se întâmplă și în alte țări ale lumii, de ce nu s-ar putea face acest lucru și la noi? Singurele probleme pe care le avem sunt acelea legate de efectuarea unor lucrări de laborator care necesită prezența fizică a dascălului și a studenților. Cu siguranță se va merge într-un sistem modular. Legea permite acest lucru”, a declarat Daniel Breaz.

Nu în ultimul rând, senatorul PSD a precizat că studenții Universității din Alba Iulia sunt interesați de cursurile online, dovadă fiind prezența lor la activitățile de curs și de seminar.

„Eu cred că s-au luat suficient de multe măsuri, mă refer aici la învățământul universitar. Legat de Universitatea din Alba Iulia, noi desfășurăm o activitate online, utilizăm diverse platforme, colegii sunt prezenți la activitățile de curs și de seminar. Suntem în contact cu studenții, online. Coordonarea lucrărilor de licență și de disertație pot fi făcute online. Să știți că studenții sunt interesați de aceste cursuri online. Nu am făcut o statistică să văd câți au fost prezenți fizic și câți sunt prezenți acum online, dar cu siguranță vă spun că sunt pentru că le-am cerut să stea în izolare, să iasă cât mai puțin casă și să respecte măsurile cerute la nivel național”, a conchis acesta.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunţat că simulările la examenele naţionale au fost anulate şi că subiectele de Bacalaureat vor fi concepute din materia studiată până la 11 martie 2020. Totodată, demnitarul spune că anul şcolar nu va fi îngheţat, copiii urmând să se întoarcă la şcoală la finalul lunii mai sau în iunie, în funcţie de evoluţia crizei.

Surse: PSNews