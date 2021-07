Execuția canalizării de preluare a apei pluviale pe un segment al străzii Dorin Pavel, din Muncipiul Sebeș: Licitația, lansată în SEAP

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziție, în cadrul proiectului „Execuţie canalizaţie de preluare apă pluvială pe segmentul de strada Dorin Pavel situat între intersecţia cu strada Teilor şi intersecţia cu strada Traian”. Valoarea totală estimată a investiției este de 940.536,19, fără TVA.

În prezent, pe strada Dorin Pavel nu există un sistem centralizat de colectare a apelor pluviale ajunse pe trotuare și partea carosabilă.

Lipsa unui sistem centralizat de canalizare ape pluviale în procedeu separativ, face ca acestea să fie transportate liber pe suprafaţa carosabilă și să stagneze în puncte de cotă minimă pentru un timp îndelungat.

De asemenea apele ajung în canalzarea menajeră suprasolicitând reţeaua existentă și mărind mult debitele de ape uzate transportate și epurare.

S-au constatat de asemenea datorită traficului intens, deteriorări ale faţadelor clădirilor de la strada datorită stropirii cu apă a acestora.

Crearea și modernizarea sistemelor de colectare a apelor pluviale în sistem separativ constituie element de bază pentru asigurarea condiţiilor de sănătate, protecţia mediului, accesibilitatea, și în general, condiţii optime de trai. Infrastructura asigura, de asemenea, protejarea construcţiilor din zonă.

Valoarea totală estimată pentru execuţia lucrărilor este de 940.536,19 lei fără TVA, respectiv 1.119.238,07 lei cu TVA, din care organizare de şantier 11.752,21 lei fără TVA, respectiv 13.985,13 lei cu TVA.

Valoarea estimată pentru execuţia lucrărilor este de 928.783,98 lei fără TVA, respectiv 1.105.252,94 lei cu TVA, valoare exclusiv oranizarea de şantier.

Se va realiza un sistem de canalizare ape pluviale in procedeu separativ, de tip ramificat, cu evacuare a apelor colectate in canalul colector ape pluviale existent, printr-un cămin de racord de asemena existent.

Soluţia de deversare si poziţia in teren a căminului existent a fost furnizata de către reprezentanţii beneficiarului, reprezintă tema de proiectare iar analiza instalaţiilor existente nu face obiectul prezentei documentaţii.

Coletarea apelor pluviale de pe bazinele de colectare se va face prin guri de scurgere realizate in conformitate cu STAS 6701-82 in varinata simpla fara sifon si depozit. Legătură intre gura de scurgere si reţeaua de canalizare se va face printrun racord DN 160 in căminele de pe reţeaua principală de colectare.

Materialul tubular folosit este ţeava PVC-KG pentru montaj exterior SN 8 cu imbinare prin inel de cauciuc.

Căminele de vizitare, conf. STAS 2448-89, vor fi executate din beton prefabricat, cu capac carosabil de tip greu.

Executarea lucrării se prevede cu săpătură manuala si mecanica, pozata la adancimea medie de 1,7 m, in umplutura de protecţie din nisip in jurul tuburilor PVC.