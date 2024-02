Evenimente în 2024, la Alba Iulia: Data la care vor avea loc manifestările

Evenimente în 2024, la Alba Iulia – Calendar complet. Data la care vor avea loc manifestările

La solicitarea ziarulunirea.ro, Primăria Alba Iulia ne-a pus la dispoziție un calendar complet al evenimentelor care vor avea loc în anul 2024 la Alba Iulia. Și în acest an vor fi organizate evenimentele deja consacrate: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum, RowMania, Alba Iulia Music and Film Festival, Festival de România. Concursul de frumusețe pentru câini, Royal Crown Trophy revine la Alba Iulia în 2024, după ce ultimele ediții s-au desfășurat la Sebeș.

Mai jos aveți lista completă a evenimentelor organizate în anul 2024 la Alba Iulia:

22-24 martie – Târgul Grădinarului – Latura de Vest

26 martie – Concert Paște Catolic 2024 – Catedrala catolica

7 aprilie – Ziua Mondială a Sănătății – sala

30 aprilie – Concert Pricesne Paște Ortodox – 4 Biserici ortodoxe

11 mai – Festival Voices – CC Studenti

16-17 mai – Târgul ofertelor educaționale – Latura de Vest

18 mai – Noaptea Muzeelor – Palatul Principilor+Muzeul Principia

30 mai – 2 iunie – AlbaFest – Piata Cetatii

1-2 iunie – Ținutul Fericirii – Zona Traseului celor 3 Fortificatii

14-15 iunie – Alba Iulia Super Rally –

14-16 iunie – Tradițional-Urban Fest – Piața Amfiteatru

21-23 iunie – Di#fffusion – Palatul Principilor

21-23 iunie – The Fortress – Piața Toboșarului

23 iunie – Fiii Satului Oarda – Stadion Oarda

6-7 iulie – Cupa Patrula Airsoft – Santurile Cetatii

12-14 iulie – Cars and Coffee – Piața Toboșarului

26-28 iulie – Sărbătoarea Muzicii – Piata Cetatii, Palatul Principilor – curte

2-4 august – Truck Tuning Show Alba Iulia – TBD

10 august – RowMania – Mures

10 august – Suflet de Român – Piata Cetatii

15-18 august – Festivalul Roman Apulum – Zona Catedralei Catolice, Zona Traseului celor 3 Fortificatii, curtea Palatului Copiilor

23-25 august – Alba Iulia Music and Film Festival – Piata Cetatii, Palatul Principilor – curte, Latura de Vest, zona Obelisc

24 august – Alba Carolina Bike Race

31 august – 1 septembrie – Royal Crown Trophy – concurs de frumusete pentru câini, șanturile Cetatii, Latura de Vest

6-8 septembrie – Apulum Bike Fest – Panoramic

14-15 septembrie – Festival de folclor pentru tineret – Piața Cetății

14-15 septembrie – Apulum Agraria – santurile Cetatii, Latura de Vest

20-22 septembrie – Festivalul Vinului, santurile Cetatii, Latura de Vest

28 septembrie – Alba Iulia City Race – pietonala M. Vitezul pana pe Mamut

5 octombrie – Ziua Mondială a Educației – sala

15 octombrie – Sărbătoarea Încoronării – Sala CC Studenti

17 noiembrie – Gala Studentilor – Sala CC Studenti

29 noiembrie – 1 Decembrie – Festival de România – Piata Cetatii, santurile Cetatii, Latura de Vest

14 decembrie – Cântecul Generațiilor – sala CC Sindicate

6-22 decembrie – Târg de Crăciun – Piata Cetatii, santurile Cetatii, Latura de Vest

Spectacole de reconstituire militara – mai – octombrie – Pietonala Mihai Viteazul – Poarta a IV-a

Calendarul acestor manifestări poate fi modificat pe parcursul anului 2024

