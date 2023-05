Evaluarea Națională 2023 pentru clasa a VI-a a fost amânată DIN NOU. Când vor susține elevii examenele

FOTO VIDEO| Peste 1.000 de cadre didactice au protestat luni, la Alba Iulia: „Nu puteți pune capăt protestelor! Ne-a ajuns cuțitul la os!”

Peste 1.000 de cadre didactice din întregul județul Alba au fost prezente la protestul desfășurat în Alba Iulia.

Protestul a început în fața Instituției Prefectului din Alba Iulia, croindu-și drum spre Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, ajungând mai apoi la statuia lui Mihai Viteazul și încheiându-se la Monumentul Unirii.

Pe parcursul marșului, dascălii și-au spus nemulțumirile, printre care salariile prea mici, lipsa de susținere din partea guvernului și lipsa de materiale în școli. Marșul a fost unul pașnic, lipsit de incidente.

”Sunt educatoarea aceea care le cumpără jucării copiilor, pentru că nu avem materiale, nu avem dotări, nu avem nici măcar internet în unitate. Cu ce lucrăm? Din banii noștri de chirie, de rate, mergem să cumpărăm materiale celor mici pentru a ne putea desfășura activitatea. Educație, pe ce bani? Sunt educatoare la o grădiniță din mediul rural în Cugir dar și noi merităm condiții ca să ne desfășurăm activitatea și dorim susținere din partea părinților. Noi nu avem niciun drept, oricine poate să facă ce vrea din noi, să ne înjure și să ne facă în toate felurile. Noi suntem cei care punem temelia oricărei meserii.”, a declarat pentru ziarulunirea.ro un cadru didactic.

”Motivul principal pentru care ne-am adunat astăzi aici este că ne-am săturat. Ne-am săturat de bătaia de joc a guvernanților, de promisiunile deșarte, care oricum nu vor fi concretizate. Ei ne desconsideră. Toți colegii care sunt aici astăzi sunt de-accord cu faptul că așa nu se mai poate. Aceste negocieri, la care am participat și eu miercuri, sunt mai mult niște farse. Sunt menite să ne dezbine, să primească unii dintre noi măriri de salariu, ca să se retragă din grevă. Cu această ocazie, doresc să transmit un mesaj foarte clar celor care ne guvernează. Nu puteți pune capăt protestelor! Vom continua până când vom fi tratați cu respectul pe care îl merităm. Mâine la București vom fi prezenți din nou și sper să ajungem la niște negocieri adevărate, în urma cărora să primim ce merităm. Sunt convins că guvernanții nu au crezut că se va ajunge la grevă. S-au obișnuit cu ideea că noi nu vom reacționa, că vom sta la locurile noastre dar și noi trebuie să fim ascultați. Ne-a ajuns cuțitul la os.”, a spus Bogdan Cârcoană, președintele Uniunii Sindicale ”Spiru Haret” Alba.

În punctul final al traseului, la Monumentul Unirii, protestatarii s-au luat de mână pentru a forma o horă și au intonat imnul României.

De asemenea, în semn de protest, dascălii au lăsat jos ”armele”. Și-au lăsat pixurile și stilourile în fața Monumentului Unirii.

”Sunt de 46 de ani dascăl și ceea ce se întâmplă acum este strigător la cer. N-am trăit niciodată așa ceva. Dacă se va renunța acum la grevă, ani mulți nu vom mai vedea nimic de la Guvern. Ne vor lua în continuare de fraieri, de creduli și vor încerca în continuare să ne ducă cu zăhărelul. Eu, anul viitor voi ieși la pensie, dar generațiile viitoare? Ei ce vor primi? Nimic! Pentru că Guvernul nu dă doi bani pe dascăli.”, au fost cuvintele unui învățător din Alba Iulia.

Nicu Bârlea, președintele sindicatului ”Spiru Haret” Alba a declarat pentru ziarulunirea.ro: ”Împreună cu colegii din întregul județ, am fost prezenți astăzi aici pentru a transmite un mesaj foarte important, și anume că noi, sindicaliștii din Alba, ne cerem drepturile. Suntem demni, suntem cadre didactice, nu suntem greviști de profesie și vrem să se înțeleagă faptul că pentru noi nu este o opțiune de a accepta oferta lor. Așteptăm ca în urma negocierilor să se găsească o soluție astfel încât nevoile noastre să fie satisfăcute, altfel, vom continua protestele până când vom fi auziți. Sunt sigur că astăzi am depășit pragul de 1000 de oamnei, chiar dacă estimările inițiale au ffost mult mai mici. E un semn clar că demersul acesta, sub emblema federației, are ecou și susținere.”