Evaluare Națională 2020 Elevii de 10 curat ai județului Alba! Daisa, sclipitoarea elevă de la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”. A terminat atât școala generală cât și Evaluarea cu note maxime

Evaluarea Națională din acest an a pus în lumină niște elevi sclipitori, a căror performanță academică nu poate decât să fie lăudată.

Un astfel de exemplu se poate regăsi în persoana Daisei, unica elevă de la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, care a reușit să își înceapă vara cu niște rezultate fantastice la învățătură.

Aceasta a reușit să termine atât școala generala, cât și Evaluarea Națională cu note maxime, în dreptul codului său fiind doar note de 10.

Vorbind despre experiențele ei atât înaintea acestui examen cât și despre planurile ei de viitor, aceasta a dorit să transmită următorul mesaj:

,,A fost greu, poate chiar foarte greu. Multă muncă în spate, mult stres, nemulțumiri, eșecuri, reușite , dar la final tot efortul depus a fost răsplătit cu un rezultat de care sunt foarte mândra. La examenul de anul acesta, subiectele au fost accesibile, de dificultate medie. Ca în orice an, a fost acel exercitiu pentru nota 10 care a făcut diferența între elevii buni și elevii foarte buni.”

Pregătirea temeinică de dinainte și consecvența au reprezentat ceva foarte important pentru Daisa. Întrebată dacă meditațiile au fost necesare pentru atingerea unei astfel de performanțe, ea a susținut: ,,Doar pe clasa a 8-a, primul semestru, am avut nevoie de meditații la matematică , situația actuală nepermițându-mi să le continui și în cel de-al doilea semestru. La limba romană nu am luat deloc meditații, însă la această disciplină m-a ajutat foarte mult participarea la olimpiadele școlare. In toți cei patru ani am fost la olimpiada la limba romană, iar acest lucru nu a reprezentat decât un mare avantaj pentru mine.”

În continuare, Daisa a afirmat care este ținta ei următoare, pe care își dorește să o atingă după aflarea rezultatelor repartizării la licee: ,,Mai departe aș dori să studiez la Colegiul National ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, profilul real, specializarea științe ale naturii.”

Reamintim că, 8 elevi ca și Daisa au obținut aceste rezultate incredibile după terminarea Evaluării Naționale din acest an, făcându-se remarcați ca elevi de nota 10. Daisei îi urăm mult succes în drumul pe care vrea să îl urmeze și că va continua să fie o elevă cu care acest oraș se va mândri.