Eugen Cioancă, marele artist ceramist albaiulian, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani

Bat clopotele pentru Eugen Cioancă, ceramistul albaiulian, unul dintre fondatorii Filialei Alba, a UAPR și președinte al Filialei până în 1990, care a încetat din viață vineri, 4 septembrie, la ora 15.30.

Vineri după-amiază s-a stins din viață marele artist ceramist albaiulian Eugen Cioancă. Sunetului clopotelor din bisericile care au anunțat și vor mai anunța această tristă veste i se va adauga acela al clopotelor pe care el le-a creat și ni le-a aratat într-o memorabilă expoziție de cel mai înalt nivel, în urmă cu câțiva ani, la Alba Iulia.

O expoziție ca o rugăciune puternică, izvorâtă din preaplinul harului ce i-a fost dăruit artistului de bunul Dumnezeu, pe care Îl rugăm acum să-l ierte și să-l odihnească în pace.

Familia Cioancă anunță că trupul neînsuflețit al artistului a fost depus la Capela Corona din cimitirul albaiulian Maieri. Slujba de înmormântare va avea loc luni, 8 septembrie, la ora 13:00.

Potrivit adevarul.ro, Eugen Cioancă s-a născut la data de 14 iunie 1937, la Alba Iulia și a urmat cursurile Institutului de Arte Platice Nicolae Grigorescu Bucureşti.

Un rol hotârâtor în destinul de artist al lui Eugen Cioancă l-a avut profesorul Lazăr Anton. „În clasa a IX-a am lăsat în urmă liceul Mihai Viteazul, actualmente Colegiul Horea, Cloşca şi Crişan şi am plecat la Cluj-Napoca pentru a studia la liceul de artă. Am simţit o chemare spre ceramică, mai ales că întotdeauna am avut înclinaţii spre partea tehnică”, a spus Eugen Cioancă.

După absolvirea liceului şi-a îndreptat paşii spre Institutul de Arte Platice Nicolae Grigorescu din Bucureşti. „L-am avut profesor de desen şi culoare pe Popescu Negreni, de ceramică şi compoziţie pe Romeo Voinescu şi de modelaj pe Zoe Băicoianu. Aceşti oameni m-au făcut să iubesc ceramica”, a completat artistul.

După absolvirea facultăţii, a fost propus asistent în cadrul institutului de arte plastice. A refuzat acest post şi a plecat să-şi facă stagiatura pentru trei ani de zile la fabrica de sticlă din Mediaş. „Cei trei ani s-au făcut 17. După şase ani de când am ajuns la Mediaş, concomitent, a, predat la liceul, la secţia de specialitate, desenul artistic şi noţiuni de creaţie”, îşi aminteşte albaiulianul.

Membru fondator al UAP Alba

În 1979, Eugen Cioancă s-a reîntors la Alba Iulia ca şi profesor la şcoala populară de arte. „Un alt motiv pentru care am venit la Alba Iulia a fost faptul că se ţinea să se înfiinţeze filiala artiştilor plastici. Pentru aceasta trebuiau să existe trei membrii definitivi. Am format grupul împreună cu albaiulienii Puiu Mentzel şi Ovidiu Paştină, care până la urmă a rămas la Ploieşti”, povesteşte artistul albaiulian. A fost ani de-a rândul preşedintele filialei, iar după anul 1989 a predat ştafeta artiştilor mai tineri.

Expoziţii în ţară şi străinătate

A primit două premii ale Uniunii Artiştilor Plastici din România, unul pentru prototip industrial şi un altul pentru artă monumentală. De-a lungul carierei a avut zeci de expoziţii personale în ţară şi în străinătate. Şi-a expus creaţiile în oraşe precum Moscova, Strasburg, Atena, Valoris, Perrugia şi a participat la tabere internaţionale în Cehoslovacia, Rusia şi Ungaria. De asemenea, lucrările sale sunt expuse în două muzee de ceramică modernă din străinătate, precum şi la Muzeul de artă din Medgidia, respectiv Braşov. O parte din lucrări au ajuns în colecţi personale în Italia, Canada, Germania, Anglia sau Belgia.