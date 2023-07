Eliminarea facilităţilor acordate celor care lucrează în IT. Premier: „Este o minciună şi o dezinformare”

În cursul zilei de luni, 3 iulie, premierul Marcel Ciolacu a afirmat că în cadrul coaliţiei de guvernare nu s-a discutat și nici nu se va discuta vreodată despre eliminarea facilităților din domeniul IT.

„Nu a existat nicio discuţie de scoatere a facilităţilor din IT. Este o minciună şi o dezinformare faptul că cineva a luat în discuţie scoaterea. IT-ul are o scutire la venit, la impozitul pe venit. Nu va exista discuţia de scoaterea a acestei facilităţi la IT şi nici nu a existat. Ca să fie foarte clar”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a mai adăugat că în agricultură şi construcţii există facilităţi atât în ceea ce priveşte impozitului pe venit, cât şi a CASS.

„În agricultură şi în construcţii există facilităţi în funcţie de venit. A fost până la 40.000 de lei, e până la 10.000. Acolo avem facilităţi în ceea ce priveşte atât impozitul pe venit, cât şi CASS. CASS-ul înseamnă sănătate. Vrem sănătate, dar nu încasăm. Nu vom lua o măsură până nu ne aşezăm cu actorii principali. Mai mult, avem un jalon, este un jalon trecut în PNRR, pe care dacă nu îl îndeplinim, pierdem bani şi pierdem reforme, pe care eu mi le asum, nu am nici cea mai mică reţinere, în care spune că treptat, până în 2026, să scoatem aceste facilităţi”.

Premierul a mai mărturisit că încă nu ştie dacă vor fi scoase facilităţile anul acesta, dar va exista un calendar care va fi stabilit după discuţiile cu agricultorii şi constructorii, astfel încât jalonul din PNRR să fie îndeplinit în 2026.

„Nu vă supăraţi pe mine, ce vreţi să facem din ţara asta? Să o îndreptăm spre un dezastru, într-un blocaj economic total şi să nu ne mai asumăm nicio reformă, sau să ne facem treaba pentru care ne plătiţi, respectiv să avem discuţii cu ministrul Finanţelor, pe urmă în cadrul coaliţiei şi să luăm decizia? Asta este abordarea. Sunt lucruri pe care trebuie să ni le asumăm indiferent dacă deranjează sau nu, pentru că nu o fac pentru mine sau pentru Guvernul României. Le facem pentru ceea ce ne-am asumat în faţa Europei. Aderarea la OCDE ne aduce un surplus de 6 – 7 procente la PIB-ul României. Aceste reforme se regăsesc atât în PNRR, cât şi în aderarea la OCDE”, a menţionat Marcel Ciolacu.

Şeful Executivului a participat în această dimineaţă la deschiderea oficială a Forumului de afaceri franco-român „Împreună pentru Europa. Mai puternică, mai verde şi mai sigură”.

„Organizarea acestui forum economic este o uriaşă oportunitate pentru mine şi noul Guvern şi o ilustraţie a importanţei parteneriatului strategic dintre România şi Franţa. Putem prezenta unor investitori mari, precum marile companii franceze cu proiecte majore în România, viziunea noastră pentru dezvoltarea economică a ţării. E un format foarte eficient, care permite miniştrilor un dialog direct cu importanţi actori economici. În ultimii doi ani, cu toate aceste crize succesive, m-am uitat de multe ori cu admiraţie şi invidie la modul în care Franţa îşi susţine marea sa industrie naţională. Şi, când am pus în centrul programului de guvernare noţiuni-cheie precum Patriotismul Economic, ne-am inspirat şi din acţiuni ale statului francez, Programul de Relansare Economică sau conceptul de autonomie strategică”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Sursa: dcbusiness.ro