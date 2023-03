Elevii și studenții militari vor primi normă de hrană şi când nu sunt prezenţi în instituţiile de învăţământ

Elevii şi studenţii militari vor avea dreptul la normă de hrană şi în perioada în care aceştia nu sunt prezenţi în instituţiile militare de învăţământ, prevede proiectul de lege pentru modificarea OUG nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate, adoptat marţi de plenul Camerei Deputaţilor, relatează Agerpres.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994, în sensul acordării valorii financiare a normei de hrană la care au dreptul şi studenţilor şi elevilor militari din instituţiile militare de învăţământ pe perioada în care aceştia nu sunt prezenţi în instituţiile militare de învăţământ şi astfel nu li se asigură hrană preparată.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerul Apărării Naţionale, va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr.501/1994 privind aprobarea normelor de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională în care se aplică acestea, cu modificările şi completările ulterioare, prevede un amendament.

Prezent în plen, la dezbateri, senatorul PSD Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării, le-a mulţumit grupurilor parlamentare care au susţinut acest proiect, „un proiect atât de mic faţă de marile nevoi pe care le au în acest moment militarii români”.

„Văzând această deschidere pe care Parlamentul României o are, cred că va trebui ca în viitor să legiferăm mai mult în această direcţie. Legislaţia militară cred că ar trebui mult actualizată în acest moment, pentru că un număr semnificativ de militari, aproximativ 10% dintre militarii români, au solda de funcţie, în acest moment, sub salariul minim brut garantat în plată de 3.000 lei, fiind necesară o ajustare foarte rapidă a acestei valori. 62% dintre angajaţii din Armata României au o soldă lunară sub câştigul salarial mediu brut de 6.789 lei”, a declarat Vasile Dîncu.

El a spus că personalul militar care face parte din categoria de salariaţi nu a atins nivelul de salarizare prevăzut de lege pentru 2022, iar valoarea compensaţiei valorice a normelor de hrană în plată se menţine la nivelul anului 2019.

De asemenea, a adăugat senatorul, suma aferentă sporurilor, a unor venituri salariale similare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin la nivelul anului 2018, iar valoarea compensaţiei lunare pentru chirie şi alte drepturi se menţine la nivelul lui decembrie 2009.

„De aceea, atractivitatea profesiei militare a scăzut foarte mult în ultima vreme: în anul 2022, peste 2.000 de angajaţi au plecat din armată, dublu faţă de anul 2021, iar la şcolile de maiştri militari, subofiţeri sau la liceele militare s-au prezentat, la admiterea din ultimul an, jumătate din candidaţii din anii trecuţi. Trebuie să facem mai mult pentru această profesie, mai ales în actualul context de securitate, care impune înzestrarea rapidă şi încadrarea cu personal de înaltă calificare”, a atras atenţia Vasile Dîncu.

Deputatul minorităţilor naţionale Silviu Vexler, co-iniţiator, a subliniat că proiectul corectează nu doar o nedreptate, ci şi o hibă legislativă şi l-a felicitat pe Vasile Dîncu pentru o astfel de iniţiativă.

„În toate discuţiile despre situaţia de securitate la nivel global am înţeles, încă odată, dacă mai era necesar, că cea mai importantă, cea mai valoroasă resursă este mintea omului. (…) Proiectul corectează ceea ce aparent este un lucru minor, aproape insignifiant, aşa cum sunt evident sumele, acea normă de hrană despre care proiectul vorbeşte. Dar cu toate acestea, moralul oamenilor, speranţa lor, dorinţa, încurajarea lor este definită tocmai de lucrurile mici. (…) Astfel de lucruri mici sunt cele care le arată oamenilor care sunt în teren că cei care sunt la conducere se gândesc cu adevărat la ei şi la situaţia lor. (…) Mă bucur că proiectul a fost adoptat în unanimitate, este un semn de unitate şi normalitate”, a transmis deputatul.

Potrivit deputatului AUR Mircia Chelaru, aceasta este „o iniţiativă aproape conexă intervenţiilor umanitare”. „Îmi pun întrebarea faţă de prezentarea domnului Dîncu: cine se ocupă de Armata Română? Cine cunoaşte această situaţie de degradare instituţională, de la incapacitatea de reacţie pentru a răspunde oportun şi calificat la agresiunile de tot felul. Cea mai mare agresiune în acest moment asupra Armatei este cea imagologică”, a transmis Chelaru.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.