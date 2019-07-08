Elevii cu note de 10, care fac cinste județului Alba: Aproape 200 de absolvenți au obținut nota maximă, la cel puțin una dintre discipline la bacalaureat 2019.
Aproximativ 200 de elevi care au susținut bacalaureatul în sesiunea iulie 2019 au obținut nota 10 curat la cel puțin una dintre materiile de examen.
COLEGIUL ECONOMIC “DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA
1. DRÂMBĂREAN MC ANA-MARIA
2. VINERSAR I IOANA RALUCA
3. DOLGAE G.S. OVIDIU GHEORGHE
4. ŞTEFĂNESCU M.M. ANDREI MARIUS
5. TEOC G EMANUEL ANDREI
6. VASILIE D IOANA DORINA
7. MONEA I CRINELA VALERIA
8. MOGOŞAN R.I. IOANA-ADRIANA
9. OPRUŢA S ANDREEA
10. TODOR D CĂTĂLIN DORIN
COLEGIUL NATIONAL “AVRAM IANCU” CÂMPENI
1. GAIȚA VL ȘTEFAN LUCIAN
2. PETRUȚA VG GEORGE CĂLIN
3. LAZĂR NE CAMELIA
4. RÎȘTEIU S RAUL IOAN
5. ANDREŞ IC IULIA
6. HANEŞ VC ANCA MARIA
7. BÂRZAN DV COSMIN VASILE
8. MATEȘ V ADINA IOANA
9. LAZEA LO LUCIANA DANIELA
10. CHISTRUGA V VIORICA
11. CORNEA C LAIDIA MARIA
COLEGIUL NATIONAL “BETHLEN GABOR” AIUD
1. TAMAS Ș ZSUZSA ÁGOTA
COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA
1. ZVARIC N TUDOR MIHAI
2. COROIU ED ANAMARIA MĂDĂLINA
3. LAZEA N DRAGOŞ BOGDAN
4. PERȚA I ANDREEA IULIA
5. BOZDOG DF RALUCA DELIA
6. COZUC FM PAULA ELIZA
7. CORLACI G ROBERT CLAUDIU
8. MĂRGINEAN D MIRUNA DANIELA
9. MIHACEA V MARIA GEORGIA
10. URSALEŞ I IOANA MARIA
11. ISPAS O ADELINA
12. BÎRLUŢIU V CLAUDIU ANDREI
13. PASCU CV ANDRADA IULIA
14. DANCIU IM IOANA ROXANA
15. ZAH D ELENA
16. BUTUZA NS FLAVIA NIRVANA
17. MOICEANU C. ALEXANDRU NICOLAE
18. STOICA G ȘTEFANA AUGUSTA
19. ARION I IOANA ALEXANDRA
20. NOVAK L EDIT ORSOLYA
21. TOADER N. ANDREEA ALEXANDRA
22. GHERASIN AD ADRIENNE
23. MORAR LM MIRIAM
24. SUCIU MF ALIN FLORIN
25. BESOI LM LAURA MARIA
26. CIOBU M IOANA MARIA
27. DANCIU V ALIN GABRIEL
28. POTOR C OANA CRISTINA
29. TODORESCU P ANDREEA MĂDĂLINA
30. CUPTOR-ILIE I LARISA
31. KLAMPFL UF JACQUELINE ISABELL
32. DAVID VS SORINA COSMINA
33. UNGUREANU V MIHAI LAURENŢIU
34. MATEIU GR DAIANA
35. PAUL V PETRE
36. DEAC DL ANA DENISA
37. VOLONCIU DV DIANA SIMONA
38. FAZACAS GN DENISA GEORGIANA
39. HERMAN VC EMANUELA CRISTIANA
40. NANDREA N IOANA
41. BĂLAŞ ŞE ŞTEFANIA GEORGIANA
42. CONTOR RI COSMIN ADRIAN
43. FLOREA I ANTONIA MARIA
44. SAVU M MIHAELA GABRIELA
45. PREDA IF ȘTEFANIA ARIANA
COLEGIUL NAȚIONAL “INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ
1. IENEI V. RAUL-ALIN
2. MEZEI M. EDINA
3. MIJA I.F. FLORIN
4. MORARIU V. IOANA-DIANA
5. MOGA I. ANA-MARIA
6. FRĂŢILĂ I. NATANAEL-DAVID
7. COMŞA D. MARIA-IULIA
8. AFTENIE L. MARIA
9. JAC V.D. ADINA-BIANCA
10. VOICA V.V. IOANA
COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
1. MANOILĂ I ANDREEA
2. BUTA V IULIA VIOLETA
3. CÎNDROI I RALUCA
4. BEJENARU V ANA ELENA
5. OROS G ŞTEFAN
6. BORZA I IRINA ANDRADA
7. IANCU C ADELA NICOLETA
8. MANISOR E TEODORA
9. MĂRGINEAN G GEORGIANA MARIA
10. POENARU V CRISTIANA LIA
11. LUPU N ELENA ANDREEA
12. LEONTE V CRISTINA DENISA
13. PUTAN S SILVIU DAN
14. ROTTA G SORANA GIULIA
15. MANIU M ELENA CLAUDIA
16. PETRA S ADELA MARIA
17. VOICULESCU B DAN CRISTIAN
18. ACATRINEI C RAUL CRISTIAN
19. OLTEAN G CIPRIAN VASILE
20. PREDA V CRISTIAN
21. PRECUPESCU I IOAN
22. LEMENY I ANTONIA
23. PITEA D EMIL
24. PIŢU C MELISA MARIA
25. GLIGOR N DARIUS CRISTIAN
26. TOMESCU A RĂZVAN DUMITRU
27. OLTEAN T ANDREA TEODORA
28. FRĂŢILĂ E SERGIU
29. ROMANIŢAN I DANIELA LUCREŢIA
30. BASCA A GABRIELA
COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD
1. CĂLIN LORENA LAURA
2. MORARIU C ELISABETA – MARIA
3. CRIŞAN G ALESSANDRA
4. PALCO A ADRIAN DANIEL
5. CIUNGAN D ANDREI – ROBERT
6. SCROBOTĂ E PAUL ALIN
7. GORON FS ANDREEA LIDIA
8. OLTEAN C IULIA MARIA
9. ILEA I TEODORA IOANA
10. SASU SG AUGUSTIN DUMITRU
11. BIRO CG CARINA
12. SÎRBU N VICTOR
COLEGIUL NATIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
ALBA IULIA, JUDEŢUL ALBA
1. DUMITRAȘCU N BOGDAN ANDREI
2. PAVEL N ANDREI CLAUDIU
3. LAZĂR SE ALEXANDRU VIOREL
4. TEODORESCU C ALINA PETRUȚA
5. GROZA CC TEODORA MARIA
6. COMAN V ILIŞCA ANIŞOARA
7. GRUESCU D COSMIN DORIN
8. DEDEA MŞ ALEXANDRU GABRIEL
9. GĂLĂŢAN FC RAMONA SIMINA
10. OLTEAN I CRISTINA ANDREEA
11. ADAM NR ANDREI
12. MĂRGINEAN D RAREȘ PETRU
13. OGREAN D FLAVIU RĂZVAN
14. UȘURELU M ION ALEXANDRU
15. TOMOIAGĂ I IOANA ANCA
16. PETRUSE NI NICOLAE PETRU
17. BODEA G NICOLAE ALEXANDRU
18. POTRA LA ANDREI TEODOR
19. CÎMPEAN D BOGDAN NICOLAE
20. MĂRGINEAN I DĂNILĂ
21. RISTEA I ADRIANA MIHAELA
22. BENŢE RG IULIAN ŞTEFAN
23. MIHĂESCU M RĂZVAN PAVEL
24. LĂZĂROAE NM DENIS MIHAIL
25.ŞTEF M PAULA ELENA
COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
1. BUCUR GM GEORGE-BOGDAN
LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIEȘ
1. SIMA V SEBASTIAN IOAN
2. CRAC V COSMIN VASILE
LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD
1. OLAR V ROXANA GEORGIANA
2. SICOE DŞ ALEXANDRA PAULA
3. SICOE N CĂTĂLIN NICOLAE
4. GORGHE T GABRIELA
5. PETRICELE DN DANIELA AURA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA
1. PALFI GC RADU
LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA
1. MARTIN P ANAMARIA
2. ŢURCAŞ I IULIA
3. ŞUŞMAN Ş BIANCA ŞTEFANA
4. HENEGAR P DENISA
5. MAN G ANDA FLORINA
6. MOTRICI A ANAMARIA
7. TOMA RC BOGDAN ALEXANDRU
8. DAVID F ANDREI FLORIN
9. IANCU ID ROXANA IOANA
10. DIMITROGLO Ș VLADA
11. SIMION E ANDREI
LICEUL GERMAN SEBEȘ
1. MUREȘAN M ROLAND LEVI
LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR
1. DICAN IR VICTOR ROBERT
2. ENESCU GL ANA MARIA
3. BOGDAN V ALINA GEORGIANA
4. BĂLUȚIU M IULIA ALESSIA
5. GHIONEA Ş ANDREEA DIANA
LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
1. TUȘA LA LIVIU -ADRIAN
2. DEMIAN M ANA – MARIA
3. OSZ L EDUARD
4. MOISĂ CI DIANA – MARIA
5. VASIU CA DANIEL- EMANUEL
6. TÎRZIU I DRAGOŞ – RĂZVAN
LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF” ALBA IULIA
1. BALDEA R MARIA
2. WUNSCH W KILIAN
LICEUL TEORETIC TEIUȘ
1. FLOREA F ANDREEA MARIA
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA
1. CRIŞAN G IOAN
2. LUPŞA I IOANA
3. TRIF A AURA MARIA
2 Comentarii
Felicitări, Moiceanu Alexandru Nicolae!
Ai fost, ești și vei rămâne un băiat de 10!
Sunt mândră cu un așa văr!
🤗
Pentru Liceul militar nu au mai fost niste si ? Toate institutiile sunt lizibile, doar asta nu…e ceva intentionat sau se poate repara?