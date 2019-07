Elevii cu note de 10, care fac cinste județului Alba: Aproape 200 de absolvenți au obținut nota maximă, la cel puțin una dintre discipline la bacalaureat 2019.

Aproximativ 200 de elevi care au susținut bacalaureatul în sesiunea iulie 2019 au obținut nota 10 curat la cel puțin una dintre materiile de examen.

COLEGIUL ECONOMIC “DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA

1. DRÂMBĂREAN MC ANA-MARIA

2. VINERSAR I IOANA RALUCA

3. DOLGAE G.S. OVIDIU GHEORGHE

4. ŞTEFĂNESCU M.M. ANDREI MARIUS

5. TEOC G EMANUEL ANDREI

6. VASILIE D IOANA DORINA

7. MONEA I CRINELA VALERIA

8. MOGOŞAN R.I. IOANA-ADRIANA

9. OPRUŢA S ANDREEA

10. TODOR D CĂTĂLIN DORIN

COLEGIUL NATIONAL “AVRAM IANCU” CÂMPENI

1. GAIȚA VL ȘTEFAN LUCIAN

2. PETRUȚA VG GEORGE CĂLIN

3. LAZĂR NE CAMELIA

4. RÎȘTEIU S RAUL IOAN

5. ANDREŞ IC IULIA

6. HANEŞ VC ANCA MARIA

7. BÂRZAN DV COSMIN VASILE

8. MATEȘ V ADINA IOANA

9. LAZEA LO LUCIANA DANIELA

10. CHISTRUGA V VIORICA

11. CORNEA C LAIDIA MARIA

COLEGIUL NATIONAL “BETHLEN GABOR” AIUD

1. TAMAS Ș ZSUZSA ÁGOTA

COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA

1. ZVARIC N TUDOR MIHAI

2. COROIU ED ANAMARIA MĂDĂLINA

3. LAZEA N DRAGOŞ BOGDAN

4. PERȚA I ANDREEA IULIA

5. BOZDOG DF RALUCA DELIA

6. COZUC FM PAULA ELIZA

7. CORLACI G ROBERT CLAUDIU

8. MĂRGINEAN D MIRUNA DANIELA

9. MIHACEA V MARIA GEORGIA

10. URSALEŞ I IOANA MARIA

11. ISPAS O ADELINA

12. BÎRLUŢIU V CLAUDIU ANDREI

13. PASCU CV ANDRADA IULIA

14. DANCIU IM IOANA ROXANA

15. ZAH D ELENA

16. BUTUZA NS FLAVIA NIRVANA

17. MOICEANU C. ALEXANDRU NICOLAE

18. STOICA G ȘTEFANA AUGUSTA

19. ARION I IOANA ALEXANDRA

20. NOVAK L EDIT ORSOLYA

21. TOADER N. ANDREEA ALEXANDRA

22. GHERASIN AD ADRIENNE

23. MORAR LM MIRIAM

24. SUCIU MF ALIN FLORIN

25. BESOI LM LAURA MARIA

26. CIOBU M IOANA MARIA

27. DANCIU V ALIN GABRIEL

28. POTOR C OANA CRISTINA

29. TODORESCU P ANDREEA MĂDĂLINA

30. CUPTOR-ILIE I LARISA

31. KLAMPFL UF JACQUELINE ISABELL

32. DAVID VS SORINA COSMINA

33. UNGUREANU V MIHAI LAURENŢIU

34. MATEIU GR DAIANA

35. PAUL V PETRE

36. DEAC DL ANA DENISA

37. VOLONCIU DV DIANA SIMONA

38. FAZACAS GN DENISA GEORGIANA

39. HERMAN VC EMANUELA CRISTIANA

40. NANDREA N IOANA

41. BĂLAŞ ŞE ŞTEFANIA GEORGIANA

42. CONTOR RI COSMIN ADRIAN

43. FLOREA I ANTONIA MARIA

44. SAVU M MIHAELA GABRIELA

45. PREDA IF ȘTEFANIA ARIANA

COLEGIUL NAȚIONAL “INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ

1. IENEI V. RAUL-ALIN

2. MEZEI M. EDINA

3. MIJA I.F. FLORIN

4. MORARIU V. IOANA-DIANA

5. MOGA I. ANA-MARIA

6. FRĂŢILĂ I. NATANAEL-DAVID

7. COMŞA D. MARIA-IULIA

8. AFTENIE L. MARIA

9. JAC V.D. ADINA-BIANCA

10. VOICA V.V. IOANA

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ

1. MANOILĂ I ANDREEA

2. BUTA V IULIA VIOLETA

3. CÎNDROI I RALUCA

4. BEJENARU V ANA ELENA

5. OROS G ŞTEFAN

6. BORZA I IRINA ANDRADA

7. IANCU C ADELA NICOLETA

8. MANISOR E TEODORA

9. MĂRGINEAN G GEORGIANA MARIA

10. POENARU V CRISTIANA LIA

11. LUPU N ELENA ANDREEA

12. LEONTE V CRISTINA DENISA

13. PUTAN S SILVIU DAN

14. ROTTA G SORANA GIULIA

15. MANIU M ELENA CLAUDIA

16. PETRA S ADELA MARIA

17. VOICULESCU B DAN CRISTIAN

18. ACATRINEI C RAUL CRISTIAN

19. OLTEAN G CIPRIAN VASILE

20. PREDA V CRISTIAN

21. PRECUPESCU I IOAN

22. LEMENY I ANTONIA

23. PITEA D EMIL

24. PIŢU C MELISA MARIA

25. GLIGOR N DARIUS CRISTIAN

26. TOMESCU A RĂZVAN DUMITRU

27. OLTEAN T ANDREA TEODORA

28. FRĂŢILĂ E SERGIU

29. ROMANIŢAN I DANIELA LUCREŢIA

30. BASCA A GABRIELA

COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD

1. CĂLIN LORENA LAURA

2. MORARIU C ELISABETA – MARIA

3. CRIŞAN G ALESSANDRA

4. PALCO A ADRIAN DANIEL

5. CIUNGAN D ANDREI – ROBERT

6. SCROBOTĂ E PAUL ALIN

7. GORON FS ANDREEA LIDIA

8. OLTEAN C IULIA MARIA

9. ILEA I TEODORA IOANA

10. SASU SG AUGUSTIN DUMITRU

11. BIRO CG CARINA

12. SÎRBU N VICTOR

COLEGIUL NATIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA

1. DUMITRAȘCU N BOGDAN ANDREI

2. PAVEL N ANDREI CLAUDIU

3. LAZĂR SE ALEXANDRU VIOREL

4. TEODORESCU C ALINA PETRUȚA

5. GROZA CC TEODORA MARIA

6. COMAN V ILIŞCA ANIŞOARA

7. GRUESCU D COSMIN DORIN

8. DEDEA MŞ ALEXANDRU GABRIEL

9. GĂLĂŢAN FC RAMONA SIMINA

10. OLTEAN I CRISTINA ANDREEA

11. ADAM NR ANDREI

12. MĂRGINEAN D RAREȘ PETRU

13. OGREAN D FLAVIU RĂZVAN

14. UȘURELU M ION ALEXANDRU

15. TOMOIAGĂ I IOANA ANCA

16. PETRUSE NI NICOLAE PETRU

17. BODEA G NICOLAE ALEXANDRU

18. POTRA LA ANDREI TEODOR

19. CÎMPEAN D BOGDAN NICOLAE

20. MĂRGINEAN I DĂNILĂ

21. RISTEA I ADRIANA MIHAELA

22. BENŢE RG IULIAN ŞTEFAN

23. MIHĂESCU M RĂZVAN PAVEL

24. LĂZĂROAE NM DENIS MIHAIL

25.ŞTEF M PAULA ELENA

COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

1. BUCUR GM GEORGE-BOGDAN

LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIEȘ

1. SIMA V SEBASTIAN IOAN

2. CRAC V COSMIN VASILE

LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD

1. OLAR V ROXANA GEORGIANA

2. SICOE DŞ ALEXANDRA PAULA

3. SICOE N CĂTĂLIN NICOLAE

4. GORGHE T GABRIELA

5. PETRICELE DN DANIELA AURA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA

1. PALFI GC RADU

LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA

1. MARTIN P ANAMARIA

2. ŢURCAŞ I IULIA

3. ŞUŞMAN Ş BIANCA ŞTEFANA

4. HENEGAR P DENISA

5. MAN G ANDA FLORINA

6. MOTRICI A ANAMARIA

7. TOMA RC BOGDAN ALEXANDRU

8. DAVID F ANDREI FLORIN

9. IANCU ID ROXANA IOANA

10. DIMITROGLO Ș VLADA

11. SIMION E ANDREI

LICEUL GERMAN SEBEȘ

1. MUREȘAN M ROLAND LEVI

LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR

1. DICAN IR VICTOR ROBERT

2. ENESCU GL ANA MARIA

3. BOGDAN V ALINA GEORGIANA

4. BĂLUȚIU M IULIA ALESSIA

5. GHIONEA Ş ANDREEA DIANA

LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ

1. TUȘA LA LIVIU -ADRIAN

2. DEMIAN M ANA – MARIA

3. OSZ L EDUARD

4. MOISĂ CI DIANA – MARIA

5. VASIU CA DANIEL- EMANUEL

6. TÎRZIU I DRAGOŞ – RĂZVAN

LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF” ALBA IULIA

1. BALDEA R MARIA

2. WUNSCH W KILIAN

LICEUL TEORETIC TEIUȘ

1. FLOREA F ANDREEA MARIA

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA

1. CRIŞAN G IOAN

2. LUPŞA I IOANA

3. TRIF A AURA MARIA