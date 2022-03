ELECTRICA: Localitățile din Alba în care sunt programate întreruperi ale furnizării energiei electrice, în perioada 28 februarie – 6 martie 2022

Mesaje de 1 MARTIE în limba italiană. MESAJE, FELICITĂRI și URĂRI de 1 MARTIE, Mărțișor 2022. Mesaje de primăvară în italiană

Primăvara este anotimpul speranței, al renașterii, anotimp care sosește, cel puțin calendaristic pe 1 martie. De Mărțișor, trimiteți un sms sau un mesaj persoanei dragi, iubite sau care are un loc special în sufletul vostru.

Cu această ocazie v-am pregătit o colecție din cele mai frumoase mesaje de 1 martie în limba italiană.

La Primavera e tornata anche nei boschi distrutti dalla stoltezza e dalla crudelta degli uomini, anche nelle citta tormentate da guerre incomprensibili, anche nei cuori sgretolati dal gelo dell’indifferenza.

Non ti scordare mai che dopo l’Inverno, anche quello piu duro, la Primavera torna sempre.

I parchi ed i giardini risuonano lieti delle grida dei piccini sotto lo sguardo attento dei loro nonni che a Primavera ritornano bambini.

Il contadino tornato dal campo, riposa stanco sotto il pergolato ricolmo di glicine. Gli alberi in fiore che Primavera gli da portan promesse di frutti in gran quantita.

E’ tornata la Primavera con la sua brezza leggera leggera si allungano le giornate, si accorciano le nottate.

Qualche volta la Primavera tarda ad arrivare, ha tante cose a cui pensare: delicati profumi per tanti bei fiori, svegliare gli animali dal lungo letargo e accendere il sole di un bel colore giallo!

Attenzione, attenzione, questa non e un’esercitazione. Lasciate le case, giocate all’aperto, Primavera e tornata, si e alzata dal letto.

La Primavera e come una bambina, a volte buona ma spesso birichina. Marzo e detto mese pazzerello: porta un tiepido sole e subito dopo un grande ombrello.

La Primavera e la mamma di tutti ma soprattutto dei poverelli, di coloro che non hanno casa e vivono per la strada e in questa stagione hanno per soffitto un cielo stellato e per coperta il tepore di questa meravigliosa stagione.

Nell’immenso cielo azzurro piccole nuvole bianche, vaporose come panna montata, sembrano rincorrersi e il sole gioca con loro: fa capolino dietro di esse, poi ritorna di nuovo annunciando la Primavera.

La Primavera ha un lungo pennello per colorare il bel paesello: intorno alle rose rosse e gialle danzano allegre variopinte farfalle, le violette sole solette spuntan dall’erba come reginette ed i papaveri nel campo assolato sembrano fiammelle di fuoco incantato.

Gli abitanti del bosco si sono svegliati, erano in letargo nei mesi gelati e tutti in coro sembrano dire: “E’ Primavera, basta dormire!

Lascia il cappotto, sciarpa e cappellino, non c’e piu freddo mio caro bambino! Il parco giochi ti aspetta gia, la Primavera e arrivata in citta.

Sotto la grondaia e tornata la rondinella. E’ venuta da terre lontane e dopo tanto volare puo finalmente riposare al tepore della Primavera.

La Primavera e come la felicita: la aspettiamo in trepidante attesa e poi, quando arriva, non la apprezziamo mai abbastanza.

Primavera fa sbocciare tanti fiori che ci ricordano che la speranza deve sempre rinascere.

Primavera dispettosa ha portato con i fiori colorati, con la brezza frizzantina, profumi dolci e intensi e anche il polline birichino che volando qua e la, starnutire ti fara.

La Primavera ha una bandiera fatta di fiori, profumi e colori. Se sventolarla lo vuoi anche tu, guarda nel cielo, nel cielo piu blu!

Pentru că se apropie primăvara v-am pregătit un se set de felicitări de 1 martie.

Sursa: mesajmix.com