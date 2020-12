Eduardo Cetean și Alexandru Boloage (Revolution Academy Alba), la Europenele de Cadeți de la Sarajevo

Finalul anului 2020 îi găsește pe doi reprezentanți ai clubului Revolution Academy Alba implicați într-o competiție extrem de importantă la nivel continental. Eduardo Cetean (categoria 33 de kilograme) și Alexandru Boloage (41 de kilograme) sunt incluși în lotul României pentru Campionatul European de Cadeți, de la Sarajevo (Bosnia și Herțegovina), de la finele acestei săptămâni, în perioada 12-13 decembrie.

“Acest an a însemnat pentru cei doi sportivi pasul spre categoria de vârstă cadeți și trecerea lor la un alt nivel competițional. A-ți reprezenta țara înseamnă cel mai de preț lucur pentru un antrenor sau sportiv. Munca depusă, prin câștigarea titlului național și a Cupei României, le-a fost răsplătită. Mă declar bucuros că în acest an dificil pe plan sportiv am reușit să ne îndeplinim obiectivul și să avem doi campioni ai României la Alba. Piedica financiară începe să își facă simțită prezența. Neavând un buget pentru activitățile competiționale sper ca în viitor să nu fim blocați în a putea reprezenta județul și România. Avem nevoie de un partener iubitor de sport sa ne susțină în desfășurarea antrenamentelor cât și în în vederea competițiile ce urmează”, a declarat antrenorul Alin Moldovan (Revolution Academy Alba)

În acest context reamintim rezultatele înregistrate la recenta ediție a Campionatului Național de taekwondo, cadeți, juniori și seniori, de la București. Astfel, elevii neobositului antrenor Alin Moldovan au reușit să cucerească două titluri naționale, zestrea mai cuprinzând și o medalie de bronz. În consecință, Revolution Academy Alba s-a situat pe locul al treilea în ierarhia cluburilor la nivelul cadeților și pe locul al 5-lea în clasamentul general. Medaliile de aur au fost adjudecate de Eduardo Cetean – locul întâi la categoria -33 kilograme (cadeți) și Alexandru Boloage – locul întâi la categoria -41 kilograme (cadeți). Pe ultima treaptă a podiumului a urcat Petru Roncea, la categoria -74 kilograme, seniori, sportiv care abia anul trecut a făcut trecerea de la juniori la seniori (o medalie de bronz la Cupa României, la Iași). În paralel, s-a disputat și Cupa României de taekwondo, unde au fost cucerite alte trei medialii, dintre care două de aur și una de argint, rezultatele fiind următoarele: *Eduardo Cetean și Alexandru Boloage – medalii de aur (dublând rezultatele de la naționale); *Petru Roncea – argint la seniori, rezultând o zestre compusă din șase medalii. De remarcat faptul că la finele anului trecut Alexandru Boloage (Revolution Academy Alba) a devenit vicecampion european, cucerind medalia de argint la Campionatele Europene de taekwondo pentru copii, disputate în Germania, la Sindelfingen (localitate în apropiere de Stuttgart).

În 2020 activitatea Clubului Sportiv Revolution Academy Alba, singurul din județ afiliat la Federația Română de Taekwondo wt și Federația World Mixt Martial Art (secția de kickboxing), a avut mult de suferit din cauza pandemiei de coronavirus, pregătirea fiind întreruptă câteva luni. Clubul înființat în urmă cu trei ani a avut un an 2019 excelent, cu rezultate extraordinare, respectiv peste 60 de medalii naționale și internaționale.