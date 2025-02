Economistul Radu Georgescu: „Niciodată în economie nu am văzut atâția nori negri și un vânt atât de puternic”

Într-o postare recentă pe pagina sa de Facebook, economistul Radu Georgescu vorbește despre faptul că bugetul României din 2025 este construit nerealist. Radu Georgescu spune că tot bugetul României se bazează pe o creștere a consumului, însă volumul consumului scade peste tot în lume.

„Eu mă uit de 20 de ani pe datele macroeconomice. Niciodată nu am văzut atâția nori negri și niciodată nu am văzut un vânt atât de puternic”, afirmă Radu Georgescu.

„Săptămâna aceasta am avut trei ședințe de management cu clienții noștri. Am explicat că este o probabilitate mare să avem în 2025 valuri tsunami.

4. Fondurile europene sunt blocate. În 2024 am primit zero euro din PNRR. Până acum am îndeplinit doar 15% din obiectivele PNRR. Pentru planul standard al fondurilor europene alocate pentru perioada 2022-2027 am îndeplinit 5% din obiective. Și aceste fonduri sunt blocate. Bugetul pe 2025 se bazează că România va încasa în acest an fonduri europene de 20 miliarde euro. Puțin probabil având în vedere situația actuală.