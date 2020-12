Echipamente IT și multimedia cumpărate de primăria Alba Iulia pentru Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”: Lista dotărilor

Primăria municipiului Alba Iulia a finalizat procedurile de achiziție pentru echipamente IT și multimedia moderne, pentru dotarea Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian. Valoarea totală a investiției a fost de 600.658,45 lei.

Ca urmare a finalizării proceduriilor de achiziție, a îndeplinirii condițiilor contractuale și a recepționării echipamentele multimedia de către Municipiul Alba Iulia, în vederea atingerii scopului implementării obiectivului „Reabilitarea și extinderea clădirii Colegiului Dionisie Pop Marțian din municipiul Alba Iulia, jud. Alba”, echipamentele multimedia, vor fi predate cu titlu gratuit către Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Pentru achiziția echipamentelor IT și multimedia a fost organizată o procedură de achiziție publică, în baza căreia a fost semnat contractul de furnizare cu societatea S.C. Infogrup S.R.L.

Transmiterea echipamentelor se va face în baza unui protocol de predare – primire, între Municipiul Alba Iulia și Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian.

Listă dotări:

Display Interactiv 75″ buc 1

Stand IV mobil cu suport camera Multibrackets Floorstand Basic 180 buc 1

Videoproiector OPTOMA X342E, XGA 1024 X 768, 3700 LUMENI, CONTRAST 22000:1 sau echivalent buc 19

Ecran proiecție manual L,PERETE/TAVAN, 200 X 200 CM, BLACKMOUNT sau echivalent buc 19

Ecran proiecție electric, PERETE/TAVAN, 200 X 200 CM, BLACKMOUNT sau echivalent buc 1

Suport tavan Videoproiector VOGEL’S PPC1540, REGLABIL, MAX.15 KG, ALB sau echivalent buc 19

Sistem PC All in One HP 24-f0038nq, Intel Core Î5-9400T pana la 3.4GHz, 23.8″ Full HD Touch, 8GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics 620, Free Dos, Windows 10 Home, negru sau echivalent buc 125

Laptop cu procesor Intel® Core™ i5, 8GB, SSD 500GB, monitor 17”, win 10 preinstalat sau echivalent buc 10

Multifunctional Inkjet Ink Benefit WiFi, Duplex, Fax, A4/A3 sau echivalent buc 1

Multifunctional laser monocrom A4 sau echivalent buc 3

Vizualizator ELMO L-12W sau echivalent buc 1

Server storage buc 1