„E destul de scumpă şcoala, din păcate”. Cât costă să trimiţi doi copii la şcoală: părinţii cheltuie aproape un sfert din bugetul familiei

Cu trei săptămâni înainte de începerea şcolii, părinţii au început goana după rechizite, de teamă să nu se scumpească pe măsură ce se apropie 11 septembrie. Marina are doi copii, unul la grădiniţă şi celălalt în clasa a treia, aşa că a fost deja la cumpărături.

„Am incercat să ne incadrăm acum cat inca mai sunt reduceri prin magazine. Rechizite şi la grădi, hăinuţe, schimburi. În jur de 200 de lei. La fetită i-am luat si ei, am avut un necesar de rechizite de la acuarele, creioane, pensule, caiete pana la hainute. O tură doar, adunate undeva la 1.000 lei si inca nu am luat tot. E destul de scumpă şcoala, din păcate”, a declarat Marina, mamă a doi copii.

La toate cheltuielile de început de an se adaugă cele din timpul şcolii care pot ajunge la câteva sute de lei

Multe familii simt un gol în buget când se apropie începerea şcolii. „Uniforma va fi de la scoală, cam 200 lei va fi uniforma si auxiliarele. Foarte mulţi, foarte mulţi bani. Cu caiete, cu ce ii mai trebuie, foarte mulţi. Cred că 700-800 lei. Înseamnă cam 20% din bugetul familiei”, spune un alt părinte. O echipă Observator a fost la cumpărături şi a calculat cât costă coşul minin pentru clasa întâi. Preţurile cresc o dată cu pretenţiile. Un caiet costă între patru lei şi aproape 100, iar un ghiozdan poate să treacă de 600 de lei.

„Şcoala costă! Nu putem să spunem că nu costă că am avea elefantul în cameră şi am spune că nu e. Anul trecut am cheltuit undeva în jurul sumei de 2.000 de lei”, a declarat Claudia Chiru, profesor. La toate cheltuielile de început de an se adaugă cele din timpul şcolii care pot ajunge la câteva sute de lei.