E derby sâmbătă pe “Cetate” în Liga a 4-a: CSU Alba Iulia – Industria Galda, meciul ce decide campioana!

De curând, pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia și pe terenul din Oarda de Jos s-a disputat Cupa Mărțișorului la fotbal feminin, un turneu la care au participat cluburi din toată țara.

Echipa ACS Student Sport Alba Iulia a folosit echipament “galben-albastru”, în mod simbolic, fiind alături de Ucraina. Prin bunăvoința fetelor s-au strans produse și bani pentru refugiați, iar premierea a fost una inedită întrucât s-a renunțat la clasicele medalii și cupe în favoarea mărtișoarelor.

“Dacă de Crăciun copiii din Așezământul social «Sf. Vasile cel Mare» au primit cadouri de la micile jucătoare, acum a venit rândul fotbalistelor să primeasca un mărtișor de la micuții din așezământ. Ne-am bucurat de fotbal, însă am fost cu sufletul alături de Ucraina prin strângerea de donații și implicarea copiilor din centrul de plasament într-un gest de umanitate”, a spus Cătălin Costea, reprezentantul Student Sport Alba Iulia.

La evenimentul organizat de Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, ce aparține de primăria municipiului Alba Iulia, în colaboare cu ACS Student Sport Alba Iulia, au luat startul 11 formații, dintre care 3 din Alba, după cum urmează: FCSB, ProSport București, Politehnica Timișoara, Măgura Cisnădie, Celta Brașov, Aurul Brad, Școala Gimnazială Câmpeni, Best Junior Cluj, ACS Student Sport Alba Iulia, Viitorul Albac și Predu Valcea. Competiția s-a disputat la două categorii de vârstă, Politehnica Timișoara impunându-se la Under 11, iar Celta Brașov a câștigat la Under 15.

Rezultate, Under 11: *grupa 1: Predu – ProSport 2-2, Student Sport Alba Iulia – Politehnica Timișoara 0-4, Student Sport – ProSport 1-3, ProSport – Poli Timișoara 0-2, Predu – Politehnica Timișoara 2-2; *grupa 2: Măgura Cisnadie – Viitorul Albac 3-0, Școala Gimnazială Câmpeni – Aurul Brad 0-1, Viitorul Albac – Șc. Gimn. Câmpeni 0-3, Academia Măgura – Aurul Brad 2-4, Academia Măgura – Șc Gimn. Câmpeni 4-2, Aurul Brad – Albac 3-0; *semifinale: Politehnica Timișoara – Academia Măgura 1-0; Aurul Brad – Predu 2-1; *finala mică: Academia Măgura – Predu 0-2; *finala mare: Politehnica Timișoara- Aurul Brad 2-0; *premii individuale: Ines Briciu (Poli Timișoara) – cea mai bună jucătoare; Daria Enache (Aurul Brad) – cel mai bun portar;

*Under 15, grupa 1: Student Sport Alba Iulia – Best Cluj 1-0, ProSport – Predu 2-0, Student Sport – ProSport 2-1, Student Sport – Predu 4-0, Predu – ProSport 2-2, Best Junior- ProSport 1-2; *grupa 2: Școala Gimn. Câmpeni – Aurul Brad 3-1, Celta Brașov- FCSB 0-2, Aurul Brad – FCSB 0-1, Celta Brașov – Șc Gimn. Câmpeni 3-0, Aurul Brad – Celta Brașov 0-1, FCSB – Șc. Gimn. Câmpeni 4-0; *semifinale: Celta Brașov – Student Sport 3-0, FCSB – ProSport 4-3 (dldp, 0-0); *finala mică: ProSport – Student Sport Alba Iulia 1-0; *finala mare: Celta Brașov – FCSB 1-0; *premii individuale: Oana Cosma (Student Sport Alba Iulia) – cel mai bun jucător, Mădălina Szabo (Celta Brașov) – cel mai bun portar, Andrada Vasinc (Student Sport Alba Iulia) – golgheter