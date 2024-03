După mai bine de 40 de ani, clădirea policlinicii Ocna Mureș va arăta ca nouă în cel mult 2 ani

În baza proiectului „Renovarea energetică a Policlinicii din orașul Ocna Mureș”, derulat de administrația publică locală, clădirea centrului multiuncțional de sănătate va beneficia de cele mai ample lucrări de reabilitare și modernizare de când a fost dată în folosință, la începutul anilor ’80.

Primarul Silviu Vințeler a declarat că valoarea totală a investiției este de 5.695.394,56 lei, din care valoare eligibilă din PNRR de 4.786.045,85 lei și 909.348,71 lei, valoare TVA suportată de la bugetul de stat.

Prin această investiție, clădirea cu subsol, parter și două etaje, în suprafață construită de 524 mp, va fi complet modernizată, astfel că la finalul proiectului ocnamureșenii vor beneficia de servicii medicale la o policlinică ce va arăta ca nouă. Vor fi realizate izolații termice interioare și anvelopare exterioară, vor fi refăcute acoperișul, jgheaburile și burlanele, vor fi efectuate reparații și montate doar geamuri termopan, vor fi refăcute finisajele interioare (gresie, faianță) în grupurile sanitare și pardoselile din celelalte încăperi, iar la exterior va fi refăcut trotuarul perimetral.

Totodată, vor fi înlocuite instalațiile sanitare, electrice (becurile și neoanele vor fi schimbate cu corpuri de iluminat cu LED, dotate cu senzori de mișcare în grupurile sanitare) și termice (radiatoare și centrală termică nouă, prin condensare), vor fi montate panouri fotovoltaice pentru producerea de curent electric și captatoare solare termice pentru prepararea apei calde.

De asemenea, va fi instalat un sistem de ventilație cu recuperator de căldură, va fi montată o instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare la incendiu și vor fi realizate două stații de încărcare pentru vehicule electrice. Proiectul mai prevede construirea unor facilități pentru persoanele cu handicap locomotor (dispozitiv mobil pentru transportul pe scări al persoanelor cu dizabilități; rampă de acces în clădire; grup sanitar special, prin recompartimentarea spațiului existent).

Prin aplicarea tuturor soluţiilor propuse se obţine reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor cu 77,27 %.

„Proiectul a început acum un an și are termen de finalizare de 36 de luni, dar noi sperăm să fie gata mai repede. Policlinica este închiriată medicilor de familie și medicilor specialiști. În fostul spital, pe care l-am reabilitat printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, unde la ultimele două etaje funcționează acum unitatea medico-socială, vrem să realizăm un spital de recuperare, având în vedere că anul trecut am reușit să redeschidem Băile Sărate Ocna Mureș, unde există deja aparatura medicală necesară pentru unele proceduri balneare.

La parterul clădirii dorim să realizăm cabinetele medicale de recuperare pentru vârstnici, iar la etajul 2 vor fi amenajate saloanele. Dotarea cu aparatură de recuperare a noii unități sanitare va fi făcută printr-un alt proiect finanțat tot prin PNRR, transportul pacienților între spitalul de recuperare și sălile de tratament de la baza de agrement fiind asigurat”, a declarat primarul Silviu Vințeler pentru ziarulunirea.ro

