Duminică,10 martie, în optimile Cupei României, CSM Unirea Alba Iulia – Sporting Cluj, Under 19 și LPS Sebeș – CSC Dumbrăvița, Under 17

Duminică,10 martie, în optimile Cupei României, sunt confruntările CSM Unirea Alba Iulia – Sporting Cluj, Under 19 și LPS Sebeș – CSC Dumbrăvița, Under 17

În optimile de finală ale Cupei României sunt prevăzute disputele CSM Unirea Alba Iulia – Sporting Cluj, la Under 19 și LPS Sebeș – CSC Dumbrăvița, la Under 17, meciuri care deschid sezonul de primăvară, duminică 10 martie. Astfel, la Under 19 este confruntarea dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sporting Cluj, pe terenul secund al Stadionului „Cetate”, la ora 12.00, iar la Under 17 va fi duelul dintre LPS Sebeș și CSC Dumbrăvița, pe teren sintetic, la Stadionul „Pielarul”, la ora 14.00. Cele două întâlniri vor deschide sezonul de primăvară, primele partide din campionat fiind fixate o săptămână mai târziu (etapa a 5-a, în 17 martie).

“Alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri, pregătiți de George Țălnar, iernează în fotoliul de lider al play-off-ului Seriei 9, iar în competiția “KO” au eliminat pe LPS Sebeș (6-5 după loviturile de departajare), Corvinul Hunedoara (3-1) și CSC Șelimbăr (4-1, în “16”-imile de finală), toate jocurile fiind în deplasare. Sporting Cluj este pe poziția a 5-a în play-off-ul Seriei 8 și a ajuns în optimi după ce a învins LPS Cluj-Napoca (3-1) și FC Bihor Oradea (2-0). La Under 17, LPS Sebeș se clasează pe locul secund în play-off-ul Seriei 9, elevii lui Doru Oancea trecând succesiv în Cupa României, pe teren propriu, de CSM Unirea Alba Iulia (1-0), Alma Sibiu (5-1) și Corvinul Hunedoara (1-0, în “16”-imile de finală). Bănățenii, lideri în play-off-ul Seriei 7, s-au calificat după întâlnirile cu CSȘ Gloria Arad (5-0), CSC Ghiroda și Giarmata Vii (2-0) și CSM Reșița (4-1, în “16”-imile de finală)

