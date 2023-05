Dueluri între campioane: ASA Tg. Mureș – Fortuna Lunca Mureșului (Under 17) și CSO Copșa Mică – GT Sport Alba Iulia (Under 19)

ASA Tg. Mureș (Mureș) – Fortuna Lunca Mureșului (Alba), la Under 17 și CS Orășenesc Copșa Mică (Sibiu) – GT Sport Alba Iulia, la Under 19, sunt duelurile prevăzute miercuri, 31 mai, într-o singură mașă, între campioanele județene la respectivele categorii de vârstă, în competițiile fotbalistice organizate de Federația Română de Fotbal.

La Under 17, în Alba, Fortuna Lunca Mureșului s-a impus în play-off-ul Elite. Formația pregătită de Remus Țălnar a terminat fără eșec această fază (8 victorii și o remiză), cu 25 de puncte, întrecând CSȘ Blaj (19 puncte) și GT Sport Alba Iulia (15). Campioana din Mureș a strâns 33 de puncte (11 succese și un eșec), la mare distanță de Mureșul Luduș și Mureșul Rușii-Muntii (25).

La Under 19, GT Sport Alba Iulia și-a adjudecat derby-ul de pe “Cetate”, 1-0 (0-0) cu Industria Galda de Jos, reușită semnată de Dula (90+1) și a câștigat play-off-ul Elite, cu 5 puncte avantaj față de Metalurgistul Cugir și Industria Galda (albaiulienii au strâns 24 de puncte, c u 8 victoriii în 10 partide). CS Orășenesc Copșa Mică (Sibiu) a adunat 30 de puncte în 11 întâlniri, departe de AFC Tălmaciu (21) și FC Avrig (15).

La Under 17 (jucători din anul 2006 și mai tineri) și Under 19 (jucători din anul 2004 și mai tineri) etapele eliminatorii sunt în 31 mai, 4 și 6 iunie, pentru a ajunge în etapa semifinală (16 și 22 iunie). Anul trecut GT Sport Alba Iulia la Under 17 a ajuns, la Buzău, la faza finală, calificându-se între primele 4 echipe din țară, iar la Under 19, AFC Unirea 1924 Alba Iulia a găzduit un turneu semifinal.