DSP Alba: Documentele medicale necesare preșcolarilor și elevilor la începutul anului școlar, la înscrierea și reînscrierea în colectivitate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba informează că la înscrierea în ciclul de învățământ (exemple: grupa mică, clasa pregătitoare, clasa a V-a etc.) preșcolarii sau elevii trebuie să prezinte, adeverință medicală. De asemenea, la începutul anului preșcolar sau școlar, copiii care nu intră într-un nou ciclu de învățământ (exemple: grupa mare, clasa a III-a, clasa a VI-a etc.) trebuie să prezinte, la reînscrierea în colectivitate, avizul epidemiologic.

Preșcolarii și elevii care prezintă adeverința medicală nu mai trebuie să prezinte avizul epidemiologic. Investigațiile paraclinice (exemple: exsudat faringian, examen coprobacteriologic, examen coproparazitologic etc.) se efectuează la solicitarea medicilor/asistenților din cabinetele medicale școlare, respectiv a medicilor de familie, mai ales în situația în care copilul prezintă semne și simptome sugestive de boală transmisibilă sau dacă în colectivitatea din care face parte copilul a existat un istoric de boli infecto-contagioase (exemplu: scarlatină)

1. Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt:

a) adeverinţă medicală pentru înscrierea în colectivitate

b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate

2. Adeverinţa medicală se eliberează în următoarele circumstanţe:

a) La înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ – se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul.

b) La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar – se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.

c) La transferul elevului într-o altă unitate şcolară – se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transferă.

3. Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanţe:

a) după o perioadă de absenţă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive;

b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.

Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverinţei medicale:

a) La înscrierea în clasa I:

(i) Această adeverinţă este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanţ a stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligaţia consemnării de către medic a concluziei „Apt pentru învăţământul obişnuit”.

(ii) Pentru copiii care se înscriu în unităţi de învăţământ cu cabinet medical şcolar propriu medicul colectivităţii de preşcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum şi imunizările efectuate.

(iii) Copiii care au frecventat o grădiniţă cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învăţământ cu cabinet medical şcolar vor depune la înscriere şi fişa medicală de la grădiniţă.

b) La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar:

(i) În unităţile şcolare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în şcoala profesională, elevii care au avut fişe medicale la cabinetul medical al şcolii absolvite le vor depune şi pe acestea o dată cu adeverinţa medicală menţionată anterior, iar elevii care provin din unităţi şcolare în care nu au avut fişă medicală vor prezenta odată cu adeverinţa medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea şcolară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizările efectuate.

(ii) Medicul care completează adeverinţa medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învăţământ are obligaţia să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului.

(iii) Adeverinţa medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învăţământ se va elibera ţinându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate.

c) La transfer

(i) Adeverinţa se însoţeşte, după caz, de fişa medicală şcolară de la cabinetul medical al unităţii de la care se transferă.

(ii) Elevii care nu au fişe medicale vor prezenta o adeverinţă medicală de acelaşi tip, eliberată de medicul unităţii şcolare de la care provin, precum şi o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.