Drumul forestier baraj Oașa – Luncile Prigoanei – Poarta Raiului, trecut în domeniul public al comunei Șugag. Aviz de la Ministerul Mediului

Un important drum din județul Alba a primit aviz de la Ministerul Mediului pentru a putea fi trecut în domeniul public al comunei Șugag.

Adoptarea acestui proiect de hotărâre asigură premisele implicării Consiliului local al comunei Șugag, județul Alba, în realizarea unor proiecte având ca obiect mărirea accesibilităţii fondului forestier prin modernizarea şi refacerea drumurilor forestiere existente, localitatea încadrându-se în categoria beneficiarilor eligibili, putând realiza investiţii pentru modernizarea infrastructurii forestiere prin pietruirea şi asfaltarea actualelor drumuri forestiere, dar şi pentru amenajarea unora noi, precum şi pentru diminuarea riscului incidenţei fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii.

Astfel, pot fi efectuate investiții constând în construirea şi modernizarea drumurilor forestiere publice şi/sau private, inclusiv realizarea lucrărilor de artă a platformelor primare, construirea de sisteme de marcare, semnalizare şi avertizare, orizontale şi verticale.

Prin schimbarea regimului juridic al acestor drumuri forestiere şi terenurilor aferente acestora, unitatea administrativ – teritorială care îl va prelua va putea accesa și fonduri cuprinse în Planul Național Strategic (2021 – 2027).

Tronsonul din drumul forestier solicitat „DRUMURI FORESTIERE”, în lungime totală de 15,426 km, este înscris în Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva la nr. 1545 (parţial), respectiv, la nr. de inventar al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva 24670 (parţial), 24678 (parţial) şi 24666 (parţial).

Terenul aferent acestui drum forestier, în suprafaţă totală de 12,4637 ha, este înscris în Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva la nr. 1364 parţial, intabulat în cartea funciară nr. 72544 Şugag (parţial) şi înregistrat în Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Blaj, Direcţia Silvică Alba, ediţia 2018, astfel:

1. Sub denumirea „Oaşa-Poiana Muierii”, cu o lungime solicitată de 7,542 km, din totalul de 22,5 km. Tronsonul solicitat începe în dreptul barajului Oaşa la intersecţia cu DN 67C, până la intersecţia cu D.F. Valea Mare-Prigoana, în aproprierea bornei amenajistice nr. 347.

2. Sub denumirea „Valea Mare-Prigoana” în, cu o lungime solicitată de 3,286 km, din totalul de 5,6 km. Tronsonul solicitat începe de la intersecţia cu DF Oaşa – Poiana Muierii, până la intersecţia cu DF Valea Prigoanei – Oaşa, în aproprierea bornei amenajistice nr. 242.

3. Sub denumirea „Vl. Mare-Prigoana”, cu o lungime solicitată de 0,398 km din totalul de 0,4 km. Drumul forestier solicitat începe de la intersecţia cu DF Oaşa – Poiana Muierii, până la intersecţia cu DF Valea Prigoanei situată în locul numit „Luncile Prigoanei”.

4. Sub denumirea „DAF PârâuI Canciului”, cu o lungime solicitată de 4,200 km, din totalul de 5,2 km. Tronsonul solicitat începe de la intersecţia cu DF Valea Prigoanei, până la intersecţia cu DF Râul Mare-Şureanu situată în locul numit „Poarta Raiului”.

Stabilirea valorilor de inventar parțiale a bunurilor menționate la punctele 1-4, se face prin raportarea lungimii și valorii tronsonului de drum solicitat la lungimea și valoarea totală a drumului, astfel cum sunt înscrise în fișa mijloacelor fixe.

Tronsonul solicitat din drumul forestier “DRUMURI FORESTIERE”, nr. MF 1545 (parţial), deserveşte în totalitate fondul forestier proprietate publică a statului şi zonele turistice şi de agrement situate în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale a comunei Şugag, respectiv un număr de 140 de cabane turistice, case de vacanţă, pensiuni şi terenuri aferente concesionate pentru construcţii, precum şi cele 2 staţiuni turistice, Luncile Prigoanei şi Poarta Raiului.

Căile de acces reprezintă elementul vital al dezvoltării zonei respective, pentru aceasta, comuna Şugag, este dispusă să investească în modernizarea acestor drumuri pentru o mai bună exploatare a resurselor turistice, culturale, agricole şi silvice.

În satul de vacanţă „Luncile Prigoanei”, care a fost înfiinţat de către Consiliul Local al comunei Şugag încă din anul 1998, există o bază sportivă şi de cantonament afiată in proprietatea municipiului Sebeş care are o capacitate de 100 de locuri de cazare, iar totalul locurilor de cazare, din pensiunile de aici depăşeşte numărul de cinci sute. Proprietăţile sunt racordate la sistemul de energie electrică şi la sistemul de apă potabilă, sistemul de canalizare fiind în stadiu de întocmire a documentaţiei tehnice.

De asemenea în zonă au fost instalate relee de telefonie mobilă de către toţi marii operatori din domeniul telecomunicaţiilor. Tot aici există o stână europeană care atrage anual mii de turişti și unde se desfăşoară anual serbarea păstorească „Zi bade cu fluiera” organizată de către primăria și consiliul local al comunei Şugag.

În satul de vacantă „Poarta Raiului” înfiinţat în anul 2004 există mai multe hoteluri şi pensiuni turistice care asigură peste 500 de locuri de cazare. În zonă prezintă interez turistic rezervaţia arheologică „Castrul Roman” de pe vârful Petru, rezervaţia naturală „Iezerul Şureunu”, centrul de vizitare „Poarta Raiului” construit de către Consiliul Judeţean Alba unde sunt prezentate informaţii despre sitil Natura -2000 „Frumoasa”.

Domeniul schiabil „Şureanu” aflat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir reprezintă principala atracţie turistică a zonei. În prezent pârtiile sunt dotate cu două teleschiuri şi un telescaun, iar lungimea celor zece pârtii totalizează 11473 metri. Hotelul de la baza pârtiilor dispune de o capacitate dc 50 de camere, spa, restaurant, bar şi magazine.

La iniţiativa uat-urilor judeţului Alba, municipiul Sebeş, oraşul Cugir, comuna Şugag, comuna Săsciori, comuna Săliştea şi comuna Pianu a fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Interconiuntară „Munţii Şureanu” care are ca scop crearea cadrului de cooperare între unităţile administrativ-teritoriale din zona munţilor Șureanu în vederea coordonări activităţilor de dezvoltare durabila în următoarele domenii: infrastructură de transport, turistică şi de agrement, turism, agricultură şi creşterea animalelor, protecţia mediului şi biodiversitate, prezervarea culturii, artei si meşteşugurilor tradiţionale, promovarea zonei ca destinaţie turistică şi de investiţii, sănătate şi securitate prin facilitarea cooperării şi schimbului de informaţii între furnizorii de astfel de servicii publice.