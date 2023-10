Drumul comunal DC 148 din comuna Roșia Montană va fi modernizat: A fost semnat contractul de finanțare pentru investiția de peste 6.8 milioane de lei

Ministrul Dezvoltării, Adrian-Ioan Veștea a semnat 58 de contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în valoare totală de 581.492.235,84 de lei.

Contractele vizează reabilitarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor de canalizare menajeră, echiparea stațiilor de epurare, înființarea unor rețele de alimentare și distribuție a gazelor naturale, precum și construirea sau reabilitarea unor poduri și podețe.

Printre acestea se numără și proiectul “Reabilitare şi modernizare drum comunal DC 148 comuna Roşia Montană, judeţul Alba” în valoare de 6.859.550.19 lei.

Drumul comunal DC 148 din comuna Roșia Montană asigură legătura localităţilor aparţinătoare comunei, respectiv Cărpiniş, Vârtop şi Gârda Bărbuleşti.

”Am primit la Ministerul Dezvoltării, așa cum fac în fiecare săptămână de când am preluat mandatul de ministru, vizita unor primari alături de care am semnat noi contracte menite să îmbunătățească traiul de zi cu zi al cetățenilor. Mă bucur să constat că, prin fiecare proiect care prinde viață și la care am pus umărul și noi, oamenii beneficiază de o calitate mai bună a infrastructurii, fie că vorbim despre drumuri, poduri și podețe, alimentare cu apă, canalizare ori rețele de gaze”, a precizat ministrul dezvoltării.