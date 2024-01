Drept la replică | Lichidatorul Parc Residence Alpha: „Am spus clar că nu doresc preluarea funcției de administrator judiciar”

Având în vedere dreptul la replică formulat de domnul Ovidiu Jidveian, potrivit căruia face precizarea familiei Bumbu, având interese economice, ar fi intenționat să mă numească în funcția de administrator judiciar al Parc Residence Alpa SRL, precum și că aș avea un interes economic în suma de 500.000 euro, dar și faptul că aș intenționa sa vând imobilele la o firmă prietenă din Arad, fac următoarele precizări:

De la bun început arăt că sunt membru al UNPIR, CECCAR și al Camerei Consultanților Fiscali, și prin intermediul anumitor persoane am participat la mai multe ședinte atât înaintea deschiderii procedurii insolvenței, cât și după, tocmai pentru a ajuta cu expertiza mea la identificarea unor soluții.

În cadrul unei ședințe care a avut loc imediat după deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei, am arătat neregulile identificate în contabilitatea societății, dar și implicațiile acestora.

În principal am arătat existența unei promisiuni de vânzare cumpărare încheiată între OE și Parc Residence Alpha SRL, în suma de 6.000.000 euro precum și faptul că a fost sustrasă suma de circa 1.000.000 euro din societate, în mod nejustificat, fapt confirmat ulterior de ANAF.

De asemeni, am arătat neconcordantă balanțelor de verificare încheiate cu bilanțurile depuse la AJFP, fapt care în opinia mea îmi arată că balanțele de verificare au fost modificate.

Referitor la afirmatia d-lui Ovidiu Jidveian, “internetul este bogat de o serie de articole chiar și pe site-ul supervizor în care se mentioneaza tot felul de manevre dubioase in istoria dansului ca si lichidator ” fac mențiune că pe site–ul Supervizor a apărut un singur articol, care ulterior s-a dovedit a fi nefondat tocmai pentru că respectivul dosar a fost soluționat de Curtea de Apel Timișoara, în sensul închiderii procedurii.

Cu privire la acuzația, cum că familia Bumbu ar dori numirea mea în funcția de administrator judiciar arăt că în data de 12.01.2024, am partipat la Adunarea Generală a Creditorilor în care am spus clar că nu doresc preluarea funcției de administrator judiciar, fapt care a fost consemnat, de altfel, în procesul verbal, sens în care suma pretinsă de Ovidiu Jidveian, de care eu aș fi interest nu are suport.

Presupusa intenție de a vinde imobilul unei “firme prietene” este falsă, întrucat tot timpul am susținut întocmirea unui plan de reorganizare în cadrul căruia creditorilor să li se dea posibilitatea cumpărării apartamentelor sau recuperarea banilor.

În legutură cu afirmația cum că prin demersurile facute de familia Bumbu amână procedura și totodată investitorul ar fi îndepărtat precizez că:

Aferent tabelului preliminar înregistrat la dosarul cauzei sunt formulate peste 15 contestații.

În opinia mea, motivul constestării tabelului de creante este faptul că nu au fost respectate prevederile legale, în sensul că accesoriile debitului principal au fost înregistrate cu grad de preferință chirografar, acestea trebuind să urmeze gradul de preferință al debitului principal, dar și faptul ca nu au fost înscrise sub condiție suspensivă, creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum şi cele corespunzătoare art. 105 alin. (3) şi art. 123 alin. (11) lit. a).

Raportat la cele de mai sus apreciez ca fiecare creditor care consideră că este neîndreptățit are la îndemână instrumentul contestării.

Referitor la investitor, în cadrul adunării creditorilor s-a facut mențiunea că ar exista o ofertă de cumpărare în suma de 11.000.000 euro, precizându-se că la acel moment oferta a fost doar verbală, neexistând un înscris oficial în acest sens.

