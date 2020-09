Drept la replică| Cetățenii străzii Abrudului nu au dat mandat de reprezentare și nu au cerut candidaților USR PLUS respectiv MIHAIL DAVID SI DRAGOȘ CRIȘAN să ne reprezinte în fata autorităților

Inițiativa de a reuni locuitorii străzii Abrudului cu autoritățile competente pentru soluționarea anumitor probleme aferente acestei străzi îmi aparține personal, pentru aceasta am fost în diferite audiențe, am scris diverse e-mailuri autorităților, și am menținut un continuu contact telefonic cu acestea.

Suntem un nucleu de locuitori ai acestei străzi pentru care, ca și reprezentant am făcut toate demersurile eu personal la autorități pentru ca acea reuniune cu cetățenii sa aibă loc.

Nimeni din acest nucleu nu a dat mandat de reprezentare și nu a cerut candidaților USR PLUS respectiv MIHAIL DAVID SI DRAGOȘ CRIȘAN să ne reprezinte în fata autorităților după cum dânșii afirmă. Nu a fost o întâlnire politică sau campanie electorală pentru vreun partid politic așa cum reiese di articolul publicat de redacția d-voastră. A fost o ședință între locuitori și autorități pentru rezolvarea problemelor noastre și nu permitem să fie folosită în scopuri politice.