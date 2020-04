DRAMA unei familii din Abrud: Transferul la spital al unei octogenare cu COVID, lăsat să aștepte ORE ÎN ȘIR. Cum au gestionat autoritățile situația

Situație DRAMATICĂ în Abrud, povestită de nepoata unei femei de 82 de ani infectate cu coronavirus. Transferul la spital al unei bătrânei, REFUZAT inițial, pe motiv că aceasta nu avea febră

O întâmplare nefericită, din păcate, a fost povestită de o tânără originară din zona Munților Apuseni. Într-o postare făcută publică pe Facebook aceasta a povestit drama prin care a trecut atât ea, cât și ceilalți membrii ai familiei, după ce bunica sa, în vârstă de 82 de ani, a fost confirmată cu coronavirus în urmă cu câteva zile.

Fata, care a decis să-și petreacă această perioadă a stării de urgență, alături de familie și bunici, la Abrud, a detaliat proasta gestionare a situației, din partea autorităților.

Bunica sa fusese confirmată cu coronavirus în seara zilei de 7 aprilie, probleme începând să apară, spune ea, după această confirmare.

Deși în aceeași seară cei de la Direcția de Sănătate Publică au transmis că vor timite o ambulanță pentru a o transporta pe octogenară la unul dintre cele trei centre destinate pacienților infectați, dar nu știau exact unde ar fi loc. În cele din urmă, inspectorii sanitari au revenit telefonic, anunțând că bunica fetei va fi luată abia a doua zi, tot atunci când va fi testată și întreaga familie și, bineînțeles, efectuând ancheta epidemiologică.

După ore întregi de așteptare, timp în care nu a apărut nicio ambulanță, tatăl fetei a insistat cu apeluri către 112, DSP și Primărie, pentru gestionarea situației.

În cele din urmă, după multe insistențele, a fost trimisă o ambulanță, care urma să o transfere pe bătrânică la Blaj, dar pe care autoritățile nu voiau să o trimită, motivând că avea febră. Nemaiținânu-se cont de faptul că nu putea respira, că ă avea tahicardie și că nu se putea alimenta.

Ulterior, din fericire, femeia de 82 de ani, a ajuns la Spitalul Municipal Blaj, unde a avut parte de un tratament migălos din partea personalului medical de acolo.

Cei de la DSP i-au transmis tatălui fetei că este obligat să fie internat de urgență la spital, deși acesta nu se afla într-o stare precară de sănătate, dar încadrânu-se pe lista celor expuși la risc, suferind de astm bronșic.

„Datorită unui medic excepțional ce lucrează aici, în orasul Abrud, am reușit pe data de 9 aprilie să fim testați. În data de 10 seara cei de la DSP îl informează pe tatăl meu că este nedetectabil, urmând ca în de dimineață(11.04) să i se confirme rezultatul de către Spitalul Orășenesc din Abrud”, scrie Irina în postarea sa.

Despre rezultatele familiei nu se știa NIMIC.

„Apoi, în jurul orei 12, ne sună de la DSP pentru a ne informa că tatăl meu este de fapt detectabil și ca analizele mele, ale mamei și bunicului meu (în vârstă de 88 ani și cu comorbidități importante) au fost trimise la București”, a adăugat tânăra.

Tratament preferențial aplicat de autortiăți.

„Interesant este cât de alertați erau că tata era pozitiv, chiar dacă el are o manifestare ușoară a bolii, dar pentru bunica mea, care avea starea generală sever afectată nu voiau să o ia fiindcă nu avea febră. Nu contestăm că nu ar fi pozitiv, întrucât trăim în aceeași locuință, iar eu și mama mea am avut majoritatea semnelor și simptomelor regăsite pe pagina WHO, inclusiv pierderea gustului și a mirosului”, povesteșe nepoata femeii care a fost lăsată să aștepte ore în șir.

Tatăl fetei a trimis o adresă către DSP Alba în care solicita să primeasă rezultatul analizei. O doamnă, angajată a institutului de Sănătate Publică, i-a transmis că nu poate trimite acest rezultat, deoarece acesta este confidențial.

Însă, potrivit relatării fetei, femeia uitase că înainte citise numele câtorva persoane care fuseseră deja testate, doar pentru a-i demonstra tatălui său că este o listă lungă în față.

„V-am scris povestea noastră fiindcă sigur nu este una singulară, dar nu va fi mediatizată nicicând fiindcă interesele anumitor oameni primează și nu a oamenilor de rând. Vă mulțumesc că ați citit aceste mult prea multe rânduri…”, a scris tânăra în încheierea postării sale.

