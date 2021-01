Două GORILE, testate POZITIV cu Covid-19, la o grădină zoologică. Ce simptome au prezentat



În San Diego (California), au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus, două gorile care au fost apoi plasate în carantină împreună, a informat luni grădina zoologică, potrivit DPA.

După ce cele două primate au început să tuşească, au fost testate probe fecale, care au indicat infecţia.

Potrivit responsabililor de la zoo, nu este exclus ca şi alte animale din grup să fie infectate.

„În afară de congestie şi de tuse, gorilele se simt bine”, a precizat Lisa Peterson, directorul executiv de la San Diego Zoo.

Grădina zoologică a precizat că aceasta este primul caz cunoscut de transmitere a virusului la maimuţe mari şi prin urmare nu se ştia ce fel de reacţie vor avea.

Se crede că animalele au contractat boala de la un angajat asimptomatic, în pofida măsurilor de siguranţă luate de grădina zoologică.

San Diego Zoo a fost închisă vizitatorilor din luna decembrie.

Sursă: digi24.ro