DOSAR PENAL pentru UCIDERE din CULPĂ în urma exploziei de la Fabrica de Arme Cugir unde o femeie și-a pierdut viața

DOSAR PENAL pentru UCIDERE din CULPĂ în urma exploziei de la Fabrica de Arme Cugir unde o femeie și-a pierdut viața.

Politia Orașului Cugir efectuează cercetări in cadrul unu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere din culpa, ucidere din culpa, neluarea masurilor legale de sănătate si securitate in munca si nerespectarea masurilor legale de sănătate si securitate in munca, în urma exploziei urmată de un incendiu puternic în care o femeie și-a pierdut viața.



Citește și: FOTO, VIDEO: O femeie a murit în urma exploziei urmate de incendiu de la Fabrica de Arme Cugir

Reamintim că un incendiu cu degajare mare de fum a izbicnit luni, în jurul orei 11.oo, la Fabrica de arme din Cugir. Explozia s-a produs într-un tunel subteran de testare și a fost urmată de incendiu.

Citește și: O echipă de la Ministerul Economiei se deplasează de urgență la Fabrica de Arme de la Cugir

Toți angajații au reușit să iasă din clădirea, cu excepția unei femei, care era dată dispărută. Ulterior, aceasta a fost găsită carbonizată.