Dosar penal pentru o șoferiță din Pianu care conducea fără centură și cu telefonul în mână: Aceasta avea și permisul suspendat

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 443 de posturi disponibile în Aiud, Alba Iulia, Blaj, Câmpeni și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466

S.C AXI SOCIAL BALLROOM SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0742862053

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477

SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 5 0754056786

S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL AGENT TRANSPORTURI 2 0747763288

LUKFOOD TEAM SRL AJUTOR BUCATAR 3 0745431860

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 30 0258814491

ASOCIATIA FEEDFORWARD RECRUITING ANALIST AJUTOR 1 0744546034

CABINET MEDICAL SUCIU MONICA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0729837566

IPEC SA CONTABIL 2 0258814491

SC RUJA BRANDS SRL CROITOR 3 0755243196

SC RUJA BRANDS SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 7 0755243196

WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0761572251

WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1 0761572251

PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0258811470

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0258814491

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

BRILLIANT BEAUTY CENTER S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0767808088

IPEC SA INGINER MECANIC 3 0258814491

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 30 0258814491

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 40 0731489087

ASOCIATIA FEEDFORWARD RECRUITING ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0744546034

B+N INTEGRATED FACILITY SERVICES SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0733111018

CABINET MEDICAL SUCIU MONICA KINETOTERAPEUT 1 0729837566

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

TRUCKISTA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0732058295

SIMIONESCU IULIANA DANIELA MONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR COMERCIAL 1 0742920237

MIMI TREND SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 0744380767

MIMI SAN SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 0744380767

ASOCIATIA FEEDFORWARD RECRUITING MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII) 1 0744546034

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 1 0754056786

SC AMIGO&INTERCOST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0258811470

SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

KRYPTON OMMA CONSULTING SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5 0358566302

CONSILIUL JUDETEAN ALBA MECANIC UTILAJ 2 0258813380

IPEC SA MECANIC UTILAJ 3 0258814491

SC RUJA BRANDS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0755243196

FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 13 0730230713

PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0258811470

DISKONT ROMTRADE SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0747112019

SC APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0731489087

SCORPION TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0751607009

ASOCIATIA FEEDFORWARD RECRUITING SPECIALIST ÎN RECRUTARE 1 0744546034

WIZARD WEB DESIGN SRL SPECIALIST MARKETING 1 0761572251

ASOCIATIA FEEDFORWARD RECRUITING SPECIALIST MARKETING 1 0744546034

SC APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0731489087

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE 1 0258811470

PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 2 0258811470

PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 2 0258811470

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0735545122

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. REPREZENTANT TEHNIC 1 0735545122

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0735545122

TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0790229953

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10 0746285284

TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2 0790229953

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30 0746285284

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0735545122

SC CRIS DECOR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0742197675

LACTALIS ROMANIA S.A. CONTROLOR FINANCIAR 1 0372609386

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 4 0258807805

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 37 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROENERGETICA 3 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROMECANIC 5 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 5 0258807805

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 4 0258807805

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

PRODLACTA SA OPERATOR CENTRU DE RACIRE LAPTE 3 0734772976

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 2 0258807805

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907

SNGN ROMGAZ SA OPERATOR EXTRACTIE GAZE 1 0725225883

SNGN ROMGAZ SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0725225883

CETATEA DE BALTA SRL TRACTORIST 4 0725225883

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

TRANSERVICE APUSENI SRL CONDUCATOR AUTO 1 0758474202

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 0784412151

DN Agrar Apold S.R.L. salarii ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0258818115

IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 4 0766639631

TERMOCONS SRL FASONATOR CHERESTEA 4 0745529321

APUSENI SKI BOOTS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0749223226

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 5 0754056786

DADI TEAM SRL ASISTENT MANAGER 1 0760660593

SC COMA CONSTRUCT SRL ASISTENT MANAGER 1 0760660593

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806442

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. LACATUS MECANIC 3 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MACARAGIU 2 0722100970

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE 1 0258806442

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. MASINIST LA INSTALATIILE HIDROTEHNICE DIN CENTRALE ELECTRICE 1 0258806442

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 5 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MECANIC AUTO 2 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 30 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. SORTATOR PRODUSE 2 0722100970

POMPONIO S.R.L. CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0258814001

POMPONIO S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0258814001

POMPONIO S.R.L. FIERAR BETONIST 1 0258814001

POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0258814001

POMPONIO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0258814001