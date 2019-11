Dorin Nistor solicită o legislație fermă de mediu! Municipiul Sebeș, pe ultima sută de metri în procedura de achiziționare a laboratorului mobil pentru măsurarea calității aerului

AM TOLBA PLINĂ DE JALBE FĂRĂ RĂSPUNS!

SOLICIT O LEGISLAȚIE FERMĂ DE MEDIU ȘI O ATITUDINE INSTITUȚIONALĂ ÎN ROMÂNIA!

Sebeșul a contractat aparatul de măsurare a calității aerului

Municipiul Sebeș, având suportul populației drept cel mai important argument exprimat prin referendum-ul organizat în data de 27 mai 2018, prin care 7.011 locuitori ai Sebeșului, din cei 7.393 care au votat, au răspuns “DA” în favoarea achiziționării unui autolaborator pentru măsurarea și monitorizarea calității aerului, a demonstrat că populația este alături de administrația locală în preocuparea pentru problemele de mediu și implicațiile pe care acestea le au asupra sănătății și dezvoltării viitoare a orașului.

În acest moment, Municipiul Sebeș este pe ultima sută de metri în procedura de achiziționare a laboratorului mobil pentru măsurarea calității aerului, conform contractului de achiziție publică nr. 70452/30.08.2019, laborator care va fi livrat până la finele anului în curs. Aparatul va furniza date care vor fi permanent afișate pe un panou amplasat într-o zonă de maximă vizibilitate din oraș, precum și pe site-ul oficial al instituției, date la care toți cetățenii vor avea acces neîngrădit.

Având în vedere acordurile de mediu semnate de România cu instituțiile Uniunii Europene, precum și preocuparea crescândă a societății românești față de problemele de mediu, în calitate de primar al Municipiului Sebeș, solicit tuturor instituțiilor abilitate din România – Parlamentul României, Guvernul României prin Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății, ca în cel mai scurt timp posibil să susțină legiferarea obligativității monitorizării transparente a calității aerului din orașele României, prin instrumente omologate și informații date publicității în mod constant.

Răspunsurile pentru Sebeș, motivate de lipsa bazelor de date

Totodată, solicit cu celeritate Ministerului Sănătății publicarea unor studii privind starea de sănătate a populației României, iar Direcției de Sănătate Publică Alba îi solicit ca în cel mai scurt timp posibil să ofere un tablou complet al stării de sănătate a populației din județul Alba, pentru a transmite cetățenilor un mesaj corect. Menționez faptul că Municipiul Sebeș a solicitat, în repetate rânduri, date oficiale privind starea de sănătate a populației, răspunsul primit invocând lipsa bazelor de date.

În calitate de primar ales al Municipiului Sebeș, începând cu anul 2016, m-am preocupat de problema mediului, purtând corespondență cu Agenția pentru Protecția Mediului Alba, Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatului Județean Alba, Ministerul Mediului, solicitând imperativ și primind vizita ministrului mediului la Sebeș, în anul 2018.

Caruselul manipulării publice

În contextul în care se vehiculează informația publică potrivit căreia crește incidența unor boli grave și se face mențiune la Municipiul Sebeș, solicit cu maximă celeritate răspunsuri și sprijin din partea autorităților îndreptățite: Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba, instituții către care am înaintat adrese oficiale, începând cu anul 2016 și până în prezent.

În tot acest interval, am menținut un dialog deschis cu companiile locale, asociațiile și ONG-urile de profil și am avut întâlniri directe cu cetățenii, îndeosebi în perioada premergătoare referendum-ului din 27 mai 2018.

Municipiul Sebeș are în topul priorităților o strategie de dezvoltare economică și socială, orașul cunoscând o evoluție de invidiat: peste două miliarde de euro investiții străine, fiecare a șasea familie înseamnă o companie activă, șomaj aproape de zero, un trafic de circa 40.000 de mijloace de transport zilnic, o industrie dezvoltată însă, Municipiul Sebeș are o strategie de dezvoltare durabilă în care comunitatea locală, prezentul și viitorul locuitorilor Sebeșului constituie elementele centrale.

Subliniez faptul că problemele de mediu sunt o preocupare a tuturor orașelor dezvoltate din Uniunea Europeană, unele dintre ele interzicând circulația mașinilor Diesel în zonele centrale şi în aşa-numitele Low Emission Zones: Londra, Bruxelles, Milano, Paris, Barcelona sau Stuttgart. Multe dintre orașele din România, mari sau mici, au aceeași dinamică economică, multe au probleme de trafic, de aceea preocuparea pentru un mediu sănătos ar trebui să fie continuă și să fie legiferată corespunzător.

În speranța că la nivel guvernamental, dar și la nivelul Parlamentului României, vor fi făcute cât mai curând posibil demersurile pentru o lege a monitorizării calității aerului, Municipiul Sebeș rămâne pe aceeași linie a preocupării pentru dezvoltarea durabilă a zonei și a întregii țări.

Mulțumesc cetățenilor Sebeșului pentru contribuția pe care o au ca orașul nostru să se înscrie cu demnitate pe harta României normale și îi asigur de toată transparența noastră cu privire la drepturile fundamentale ale omului.

Dorin Nistor, Primarul Municipiului Sebeș