Dorin Nistor, despre eliberarea din funcție a viceprimarului din Sebeș: „Trebuie să fie o abordare pentru Municipiul Sebeș și nu o luptă politică”

Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș, a abordat în cadrul unui interviu la Radio Unirea FM, subiectul ședinței Consiliului Local Sebeș, de mâine, 16 iunie, mai exact, proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a viceprimarului Municipiului Sebeș.

„Noi avem 19 consilieri locali la Sebeș, sunt două partide politice, în ceea ce privește reprezentativitatea, cinci dintre consilieri sunt de la Partidul Social Democrat și 14 consilieri sunt de la Partidul Național Liberal.

Mâine, în ceea ce privește acest de hotărâre, trebuie 13 voturi. Eu cred că, aici, abordarea trebuie să fie o abordare pentru Municipiul Sebeș și nu o luptă politică. În momentul în care ești conștient că proiectele pot fi implementate atunci când o echipă funcționează și o lucrurile merg într-o direcție constructivă, atunci este bine și pentru consiliu, indiferent de partidul din care face parte.

Eu cred că avem, din 19 consilieri, 19 oameni, care înțeleg că acum discutăm despre interesul municipiului nostru și de dorința de a duce dorința mai departe, respectiv, mâine o să vedem, fiecare consilier este liber să aleagă cum crede că este mai bine.

Va fi o ședință cu prezență fizică, vom transmite și live această ședință și va fi vot secret.

Eu cred că, din orice punct de vedere, am da dovadă de lipsă de maturitate dacă am spune că noi deja am pregătit pe cineva, dar eu vă spun că din cei 18 consilieri, oricare dintre ei, într-o formă sau alta poate să fie viceprimarul Municipiului Sebeș.

Dacă e să vorbim despre echipa Partidului Național Liberal, eu cred că am demonstrat atunci când am venit cu această echipă că am adus oameni care au demonstrat în viața personală și profesională că au anumite capacități”, a declara Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș, la Radio Unirea FM.