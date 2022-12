Doi elevi de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, calificați la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar

Florin Roman: „Am avut azi o intalnire de lucru pe tema investițiilor in sanatate din județ, din fonduri europene”

Județul Alba va beneficia, în curând, de fonduri europene pentru a putea dezvolta sistemul de sănătate din județ, anunță Florin Roman.

„Am avut azi o intalnire de lucru extrem de buna, impreuna cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Ioan Boloș, cu directorul spitalului judetean Alba, Marza Diana, cu specialisti, pe tema investițiilor in sanatate din județ, din fonduri europene. In curând vom anunța lucruri importante, pentru ca sanatatea oamenilor din Alba este una din prioritățile noastre.

Atunci când am primit distincția din partea zonei medicale, între noi exista deja un excelent parteneriat din pandemie, acum continuam sa dezvoltam infrastructura medicală.

Și încă o veste buna: din cele 26 de milioane rezultați din redevente, in urma legii pe care am inițiat-o, in acest an, circa 21 de milioane de lei rămân pentru investiții in județul Alba. Bani care reprezentau alocarea pentru toate drumurile județene, la un moment dat. E drept, in vremuri mai grele!”, a transmis Florin Roman, prin intermediul paginii de socializare.