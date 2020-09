Doi atleți de la CSȘ Blaj, campioni naționali la cros! Medalii de aur pentru aiudenii David Cozma și Bianca Valc

Două medalii de aur au cucerit atleții din Alba la recentele Campionatele Naționale de cros. Etapa finală a naționalelor s-a disputat la Botoșani și a fost rezervată sportivilor Under 18, Under 16, Copii 1 și 2, din județ fiind prezenți trei reprezentați ai clubului CSȘ Blaj (toți din Aiud, antrenați de Ioana Bozdog). Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere au urcat David George Cozma și Bianca Ioana Valc (CSȘ Blaj), ce au devenit astfel campioni naționali.

Au participat 224 de atleți, 126 la feminin și 98 la masculin, de la 43 de cluburi din țară.

Dar iată rezultatele:

*copii 2, fete (pe distanța de 1,2 km): Bianca Ioana Valc – locul întâi (cu rezultatul 3:53.41, cu două secunde mai puțin comparativ cu vicecampioana); Daria Andreea Șuteu – locul 17 (timpul 4:27.71);

*copii 1, masculin (pe distanța de 2 kilometri): David George Cozma (rezultatul 6:40.03, la o diferență de 11 secunde față de următorul clasat).

“Sunt foarte mulțumită de rezultatele elevilor mei. George merită toate aprecierile, în condițiile în care a început performanța numai de 9 luni și a reușit să câștige două titluri naționale, precedentul fiind în urmă cu puțin timp, în proba de pistă, pe distanța de 300 de metri”, a declarat antrenorul Ioana Bozdog (din Aiud, ce activează la CSȘ Blaj). La finele acestei săptămâni, Bianca Valc și David Cozma vor concura la București, în probele de 800 de metri ale finalelor pe pistă.

În acest context menționăm faptul că aceste rezultate de apreciat confirmă valoarea atleților de la CSȘ Blaj, care au reușit să se impună în competițiile derulate după întreruperea activității din cauza pandemiei de coronavirus și o pauză de mai bine de 5 luni. Astfel, de curând, la Cluj-Napoca, Mihaela Blaga și-a trecut în cont trei distincții naționale (argint la juniori 2 în proba de 2000 metri obstacole, plus alte două medalii de bronz în proba de 3000 metri obstacole: la tineret și juniori 1), iar Andreea Bogdan a devenit vicecampioană națională la juniori 2 în proba de 1500 metri obstacole, cele două fiind antrenate de Cristina Man.