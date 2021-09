DOCUMENT| Noi MĂSURI anti-COVID-19, la nivelul comunelor Unirea, Sâncel, Șona și Meteș,. Hotărârea CJSU

Rezultate alegeri interne PNL: Florin Cîțu a câștigat șefia partidului cu peste 60% din voturi. Ludovic Orban a obținut 40%

Premierul Florin Cîțu a câștigat șefia Partidului Național Liberal, potrivit surselor G4media.ro, cu 60% din voturi, Ludovi Orban obținând 40% dintre acestea. Florin Cîțu a obținut 2.878 de voturi, Ludovid Orban a primit 1.898 de voturi, iar 72 de voturi au fost nule.



18.19: Florin Cîțu conduce cu aproape o mie de voturi din cele cinci mii exprimate, aproape de finalul numărării voturilor, potrivit surselor G4Media.ro

18.12: Florin Cîțu are peste 60% după circa 40% din voturi numărate, au declarat pentru G4Media.ro surse din tabăra premierului

18.00: Primele rezultate de la câteva urne arată un avans consistent pentru Florin Cîțu, cu 68%, chiar dacă e vorba de începutul numărătorii, au declarat pentru G4Media.ro surse din tabăra premierului

17.28: Numărătoarea voturilor se apropie de final. Până atunci, premierul Florin Cîțu a negat evidența marii îmbulzeli de la vot și a spus că ”Totul e ok, toți participanții au mască și păstrează condițiile de siguranță”

16.47: Reporterii Antena 3 au prezentat mai multe exemple de delegați care au intrat câte doi în cabina de vot, lucru interzis prin regulamentul PNL. Aceasta este una dintre metodele prin care votul poate fi controlat

16.45: Ludovic Orban a declarat că ”sunt semnale că sunt cel puţin 14 organizaţii în care sunt oameni cărora li s-a cerut foarte clar să-şi arate votul. Să le fie ruşine! Asta nu e democraţie!”, transmite News.ro. Ludovic Orban reclamă că unii dintre delegaţii care votează la congresul PNL arată buletinul de vot coordonatorilor. Ludovic Orban a arătat, în timpul votului pentru funcţia de preşedinte al PNL, că există „mai multe modalităţi de verificare” a votului delegaţilor din unele filiale ale partidului. El a dat ca exemplu fialele din Constanţa , Vaslui, Neamţ, Teleorman.

16.39 S-a închis votul, iar în acest moment se sigilizează urnele de vot. La cabine au fost înregistrate și probleme, mai mulți delegați intrând câte doi în cabină, să voteze. Din dreptul cabinelor de vot se auzeau blituri de la camere, dat fiind că liderii unor organizatii PNL au cerut dovada pentru votul exprimat de către delegați.

16.26: Ionel Dancă, purtătorul de cuvând al PNL, continuă să spună la A3, că Ludovic Orban va câștiga, pentru că el așa a fost obișnuit, ca Orban să câștige, iar delegații din sală care au venit la Congres „cred în victoria lui Orban”.

16.18: Președintele Comisiei de Organizare a Congresului, Theodor Stolojan, le-a cerut delegaților liberali să se prezinte la cabinele de voturi. Acesta a avertizat că sesiunea de vot se închide la ora 16.30. În mare, parte iberalii care au votat nu mai rămân să aștepte rezultatul votului. Cei care au votat au părăsit sala Romexpo.

16.10: Eurodeputatul PNL, Rareș Bogdan, într-o intervenție la A3 a încercat să minimalizeze huiduielile la adresa premierului Cîțu și a președintelui Klaus Iohannis, subliniind că au stricat eleganța liberală.

„Un grup de liberali…4-5 județe cu 400 de oameni au încercat să strice eleganța evenimentului. Dar nu pot 400 de oameni să acapareze o sală de 5000 de participanți”, a comentat Rareș Bogdan.

Acesta a spus că Florin Cîțu va câștiga alegerle PNL și că va reface unitatea partidului.

„Nu am văzut la un alt partid politc acest atac la premier, premirul nu trebuie să fie atacat din interior”, a spus Rareș Bogdan. Tot el a adăugat că după ce se încheie ziua de azi, nu vor mai exista „învinși” și „învingători” și că toată lumea își va schimba discursul.

16.05. Un delegat liberal a fost scos pe targă de către un echipaj SMURD. Liberalul ar fi căzut de pe scenă, după ce a încercat să facă o poză. Acesta nu ar fi suferit leziuni grave.

16.02. În timp ce delegații liberali votează de zor, reprezentanții USR PLUS au ieșit să anunțe public că exclud orice formă de cooperare cu premierul Florin Cîțu, având unii liberali din tabăra acestuia au încercat să transmită în cadrul Congresului că Cioloș și Barna sunt dispuși să revină în negocieri pentru guvernare.

16.00: Pe televiziuni au apărut imagini cu delegați care au intrat câte doi în cabinele de vot. Aceștia au justificat că erau pline celelalte cabine de vot.

15.58: Încep să se facă pronosticuri, din ambele tabere fiind transmise informații privind existența unui avans de câteva sute de voturi, atât pentru Florin Cîțu, cât și pentru Ludovic Orban.

15.37 Premierul Florin Cîțu și-a exercitat dreptul de a vot. El a fost chestionat dacă nu e deranjat de haosul creat în cadrul Congresului PNL de la Romexpo, de îmbulzeala de la cabinele de vot, în contextul creșterii incidenței cazurilor de covid-19. Cîțu a spus că „totul se desfășoară legal”.

15.33: Scandal creat în rândul delegaților adunați în jurul cabinelor de vot. Cei din echipa lui Orban votează fără să treagă perdelele la cabinele de vot.

15.20: Un număr de 4.874 de delegaţi din întreaga ţară s-au înregistrat la congres, după cum a anunţat preşedintele Comisiei de organizare, Theodor Stolojan. În locurile în care delegaţii îşi ridică buletinele de vot s-au creat aglomeraţii. Pentru şefia PNL candidează actualul preşedinte, Ludovic Orban, şi premierul Florin Cîţu.

15.08: A început oficial votul, se deschid cabinele amplasate în incinta Romexpo, la nivelul al doilea al sălii

15.03: Au schimbat discursurile lui Florin Cîțu și Ludovic Orban opțiunile vreunui delegat la congres? Un lider județean spune pentru G4Media.ro că în organizația sa nu s-a produs nici o schimbare, altul estimează că cel puțin trei delegați și-au schimbat votul de la Florin Cîțu la Ludovic Orban

15.01: Șef de organizație județeană a PNL, neutru în competiție, declarație pentru G4Media.ro: ”Galeria orbanistă a enervat pe mulți cu strigăturile lor. Discursul lui Florin Cîțu a fost dezamăgitor”

14.40: Candidații la celelalte funcții din Biroul executiv al PNL, din echiple Cîțu și Orban, își expun argumentele pentru funcțiile pentru care candidează.

14.28: Ion Ștefan, președintele PNL Vrancea și fost ministru al Dezvoltării în guvernul Orban, le-a transmis sâmbătă celor din echipa Orban un mesaj prin care le cere ca, la momentul votului, să țină deschise perdelele de la cabinele de vot. ”Toți delegații noștri tb să deschidă perdelele la cabine când votează. Și să le lase deschise”, e mesajul transmis de Ion Ștefan delegaților la congres și consultat de G4Media.ro.

Mai devreme, delegații din echipa lui Florin Cîțu au primit și ei indicații, printr-un alt mesaj, despre cum să-și dovedească votul. Din mesaj reiese că delegaților li s-a indicat să iasă cu buletinul de vot din cabină, deschis o treime, astfel încât unul dintre coechipierii lui Cîțu să poată observa dacă delegatul a votat corespunzător.

14.24: Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, a ținut să-i exprime scuze eurodeputatului Rareș Bogdan „dacă s-a simțit lezat de membrii organizației sale” – legat de orbaniștii care l-au huiduit – și a subliniat că liberalii din Dâmbovița sunt oameni educați și civilizați.

Guran a pledat pentru un vot în favoarea lui Orban, subliniind că nicio echipă nu-și schimbă antrenorul, atunci când aceasta merge bine.

14.17:Eurodeputatul Siegfried Muresan – care se numără printre susținătorii lui Ludovic Orban, le-a reamintit liberalilor că în 2024, este primul an în care în România se vor desfășura 4 categorii de algeri, parlamentare, locale, prezidențiale și europarlamentare. „Este primul an în care câștigătorul ia tot”, a spus Siegfried Muresan, îndemnându-i pe liberali să voteze cu omul care a făcut bine pentru partid și înainte și că astăzi se decide viitorul PNL-ului.

„Decizia de astăzi nu e de joacă, în 2024 putem să câștigăm totul, dar putem să și pierdem. Iar astăzi, aici, decidem viiorul PNL, în ce direcție o apucă partidul, cine a făcut bine pentru PNL în trecut va face bine și în viitor. Azi puterea este la voi, votul este al vostru, nu vi-l poate lua nimeni, la fel cum nimeni nu se uită în casa voastră, în bucătăria voastră, nu vă fie teamă nici aici, votați ce credeți că este bine. Țineți minte, avem o singura șansă, să votăm o direcție pentru următorii ani, ca PNL să rămână câștigător, asa cum a devenit în ultimii ani”, a spus Siegfried Muresan

13.58: Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii în Guvernul Orban, arată că a înțeles din discuțiile cu membrii PNL, cât de important este să cunoști istoria PNL, sugerând că atât ea – care n-are vechime mare în partid, cât și Cîțu – care de asemenea nu are vechime – „sunt de abia la început de drum în partid”.

„Este în regulă ce zice Cîțu, cu echipa câștigătoare, că echipa va conduce, însă aceast lucru îmi creează un disconfort, îmi dă impresia că el nu va conduce nimic, doar echipa va conduce. Oricât de importantă este echipa, totuși prședinele este mult mai important”, a comentat Violeta Alexandru.

Aceasta i-a îndemnat pe delegați, pe primari și președinții de consilii județene să nu se teamă, cu buletinul în mână, să gândească „în ce situație suntem, că nu e în regulă ce se întâmplă și că trebui ca PNL să iasă din blocajul în care se află”,

„Investițiile se fac pentru că aveți dreptul la ele, nu vă gândiți că vi se face vreun favor, le meritați din plin, cu resurse care sunt ale statului, nu sunt ale cuiva car se află într-o poziție”, le-a transmis Violeta Alexandru, delegaților lieberali, primari și șefi de consilii județene.

13.52: Ionel Dancă: Trebuia să fie o competiție normală, dar și-a băgat dracul coada. Diavolul vine din greacă și înseamnă a tranșa un animal. Unde am mai auzit despre tranșare în PNL? Cine a spus că a tranșat congresul înainte de competiție? O așa-zisă echipă câștigătoare. Mă simt jignit

13.46: Orban: Din punct de vedere moral, al opiniei publice, Ludovic Orban a câștigat această competiție. O știți toți. Gândiți-vă la binele PNL când luați decizia de vot. Azi avem de ales între o variantă relativ bună și una evident proastă. Vă îndemn să votați nu cu cel care a provocat criza, ci cu cel care are puterea să rezolve criza. Nu votați cu cel care de trei luni s-a dus în cap, cu cel care a făcut ca PNL să piardă 8 procente în intenția de vot. Votați cu cel care a crescut alături de voi, a participat la toate bătăliile, are forța și inteligența de a duce PNL la victorie! Doamne-ajută!

13.45: Orban: Românii vor un cadru în care să nu li se mai dea la gioale din partea statului, să nu li se mai dea în cap de instituțiile de stat

13.43: Orban: Visez frumos. Nelson Mandela a spus că ”Învingătorul e visătorul care nu s-a predat”. Visez la o Românie care să fie cea mai mare puternică economică din Europa Centrală și de Est. România să fie placa turnantă a relației Est-Vest și a relației nord-sud. Cu o condiție: PNL să îi aleagă pe acei oameni care au cu adevărat capacitatea de a pune piciorul pe accelerație!

13.41: Orban: Sunt un garant al unității PNL, am făcut asta și când am avut funcții, și când am pierdut competiții. PNL nu poate să își inenteze acum doctrina, avem valorile din 1875, ca un far călăuzitor. Trebuie să continuăm munca înaintașilor noștri.

13.40: Orban: Un lider al PNL trebuie să fie carismatic, empatic. Să aibă bun simț, echilibru, măsură, putere de negociere, capacitatea de a lua decizii sub presiune în timp scurt

13.37: Orban: Nu avem un premier și un guvern cu care să ne putem mândri, niciodată nu a existat un premier cu cotă de încredere atât de joasă. Toți suportăm de la cetățeni reproșuri și cuvinte grele. Nu din cauza mea, nu din cauza competiției

13.36: Discursul lui Orban e întrerupt sporadic de aplauze răzlețe ale susținătorilor

13.35: Orban: Avem doar două varinate strategice. Prima e să refacem coaliția, iar pentru asta, după congres, cum ne vom prezenta în fața partenerilor din coaliție dacă va fi ales cel care a provocat criza, în loc să fie ales cel care are soluția la criză?

13.33: Orban: Fraților, ce facem cu guvernarea? Realitatea e că suntem într-o situație aproape imposibilă. Cum vom îndeplini condiția partenerilor de coaliție, și dacă nu o vom îndeplini, cu cine facem majoritate parlamentară? Credeți că există vreun liberal care să fie de acord cu refacerea USL într-o combinație pe masă sau pe sub masă cu PSD? Eu cred că nu. Negocieri pe sub masă cu PSD s-au făcut.

13.31: Orban: Premierul Cîțu a spus că toate deciziile le va lua împreună cu dvs, mă îndoiesc. Nu îmi amintesc ca el să se fi consultat ceva când a dat afară consilierii de stat ai PNL. Nu îmi amintesc ca Florin Cîțu să fi consultat pe cineva când l-a consultat pe ministrul Alexandru Nazare? Nu îmi amintesc să fi fost consultat un for al PNL înainte de deciziile care au dus la criza guvernamentală

13.29: Ludovic Orban și-a început discursul în aplauzele susținătorilor. ”Le spun celor câțiva care au huiduit și fluierat că îi dezaprob și îmi cer scuze în numele lor. Noi am venit aici să ne susținem candidații”.

13.27: Alt susținător al premierului Florin Cîțu, Emil Boc, primarul Clujului, i-a reproșat lui Ludovic Orban, în discursul său că a pierdut portofolii importante în guvernarea de coaliție, în negocierile cu USR PLUS

13.15: Eurodeputatul Rareș Bogdan, unul dintre aprigii susținători ai lui Cîțu, a urcat pe scenă în huiduielile puternice ale orbaniștilor.

Rareș Bogdan a răspuns, urlând pe secenă, că adversarii nu sunt în partid ci în afara partidulu

„Demisia nu se strigă de la noi, că nu suntem PSD-iști, noi ne susținem guvernul nostru. Vă cer să-i respectați pe toți liberalii, toți trebuie să ducem aceste bătălii împreună, cu adversarii notri care nu sunt aici, sunt în fara sălii. UNITATE!!” – a strigat Rareș Bogdan.

Acesta le-a reproșat orbaniștilor că au confiscat sala și că nu este corect, pentru că „sunt mai puțini”, iar rezultatul se va vedea în urma votului.

„PNL înseamna că toți liberalii suntem împreună, colegii de la Botoșani, Galați, cei de la Buzău sunt cu noi, cei de la Călărași, de la Satu Mare…Sunt cu noi Vasile Blaga și toți ceilalți. Monica Ainisei, Pavel Popescu și singurul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu…”, a continuat Rareș Bogdan.

13.00 Ministrul de Finanțe, Dan Vâlceanu, i-a invitat pe delegați să dea dovadă de corectitudine, iar pe susținătorilor lui Cîțu i-a îndemnat să nu facă precum susținătorii lui Orban, și să nu huiduie.

„PNL trebuie să fie unit și va fi unit, pentru că va vea un alt președinte, un președinte care știe să facă echipe (…) Domnilor, haideți să îi ascultăm și pe susținătorii lui domnului Orban, dar noi să le arătăm respect, să nu-i huduim. (…) Pe Floirn îl cunosc bine, mi-e prieten, de aceea n-am nevoie de o foaie ca să spun despre el.. Haideți să ne rezolvăm rănile dezbinării…” a spus în discursul său Dan Vîlceanu.

Vîlceanu provine din PSD și este un apropiat al lui Florin Cîțu.

12.50: Urmează la discurs cei cinci susținători ai lui Florin Cîțu:

Iulian Dumitrescu

Emil Boc

Gheorghe Flutur

Rares Bogdan

Dan Vâlceanu

12.48: Cîțu își încheie discursul cu un apel însoțit de huiduieli: ”Eu sunt Florin și sper că v-am convins pe toți să veniți în echipa mea, avem multă treabă!”

12.44: Florin Cîțu: Recunosc, sunt un politician atipic, nu mint, le spun românilor adevărul chiar dacă are costuri politice pentru mine. Am fost acuzat că prăbușesc economia, că închidem economia. De fiecare dată am demonstrat contrariul și o demonstrează cifrele oficiale. Luni aprobăm PNRR, la finalul anului vin primii bani

12.43: Ludovic Orban face din nou apel la susținătorii săi să îl lase pe Florin Cîțu să vorbească. Premierul e vizibil enervat de tonul ocrotitor al lui Ludovic Orban și îi spune că nu are nevoie de ajutor: „Domnule preşedinte, nu am nevoie de susţinere. Pot să-mi susţin moţiunea şi în uralele tuturor românilor, este OK. Eu pot să susţin moţiunea. Do your worst!”

12.42: Florin Cîțu: Cei care mă întrerupeți, nu sunteți de acord că antreprenorii sunt eroii României? Spuneți aici dacă nu sunteți de acord!

12.41: Florin Cîțu a răgușit și își pierde uneori vocea în timpul discursului. Se oprește scurte momente pentru a bea apă, iar orbaniștii strigă ”Orban! Orban!”

12.39: Florin Cîțu: Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie Votați PSD! Niciodată! Ne delimităm de acest partid toxic, îl ținem în opoziție acum, dar și după 2024. Nu o să mă vedeți niciodată forțând omoțiune împotriva propriului guvern. Suntem liberali, nu facem ca Dragnea!

12.37: Florin Cîțu: Sunt un liberal convins. Am început spălând vase în SUA și am ajuns în poziții de conducere din multinaționale de top

12.36: Florin Cîțu: Voi lupta pentru refacerea coaliției, dar niciodată nu voi permite ca PNL să fie îngenuncheat!

12.34: Florin Cîțu: Colegi liberali, eu sunt Florin! Nu sunt membru PNL de mult timp, dar sunt un om de echipă, fără sprijinul vostru nu puteam candida azi

12.33: Ludovic Orban a preluat microfonul și le cere susținătorilor să îl lase pe Florin Cîțu să își susțină discursul / Florin Cîțu spune ”Domnule președinte, sunt ok, nu am nevoie de susținere ca să îmi susțin moțiunea”

12.32: Discursul lui Cîțu este întrerupt constant de strigătele ”Demisia! Demisia!

12.31: Florin Cîțu a fost huiduit zeci de secunde înainte să își înceapă discursul, zeci de susținători ai lui Orban au strigat ”Demisia! Demisia!”

12.27: Pe scările de la Romexpo și-au făcut apariția și susținătorii lui Florin Cîțu, care încearcă să contracareze strigătele aripii Orban

12.24: Grupul orbaniștilor din sala Romexpo se manifestă vizibil în spatele sălii. În raport cu numărul total de delegați, tabăra Orban nu pare foarte numeroasă, dar este extrem de vocală și domină prin scandări. De notat că tabăra Cîțu, deși e mai numeroasă, scandează rar și fără intensitate.

12.15: Ludovic Orban, candidat pentru un nou mandat de președinte al PNL, își susține discursul în fața celor 5000 de delegați, membri ai partidului.

12.12: Deputatul Florin Roman susține că liberalii din echipa lui Ludovic Orban au rupt perdelele de la cabinele de vot, sâmbătă diminieața, pentru ca delegații să nu aibă intimitate când își exprimă votul.

12.05: Au scurte discursuri șefii diferitelor comisii interne din PNL

12.00: Președintele României, Klaus Iohannis a părăsit sala Romexpo, așa cum a venit: pe strigătele ”Orban! Orban!!

11.55: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, participă și el la Congresul PNL, iar în discursul său le-a transmis liberalilor că ziua de astăzi , „cu tot zgomotul acesta” , se va termina foarte repede, în timp ce „problemele” vor rămâne, referindu-se la criza guvernamentală de după ieșirea USR PLUS din coaliție.

„Îi mulțumesc lui Ludovic Orban și premierului Florin Cîțu că au fost alături de noi, săptămâna trecută când și UDRM a avut Congres. PNL și UDMR fac parte din aceeași familie politică europeană, suntem membri în aceeași coaliție și dezideratele ne orientează în aceeași direcție. Putem să mai avem dispute, dar pe parcursul anilor am învățat că în coaliție este nevoie de înțelegere, de răbdare și de compromisuri. În aceste condiții politice și sociale, vă îndemn să nu renunțăm la partenerit, să trecem peste orgolii, pentru că până la urmă, politica este despre oameni și despre cetățeni. Un alt argument este acela că trebuie să rămânem strânși legați de promisiuni și de programul de guvernare, pentru că așteptarea cetățenilor vine după o lungă lipsă de predictibilitate și este uriașă. (…) Anul trecut am vorbit direct și clar și ne-am angajat să formăm un guvern. Cu tot zgomotul de astăzi, acest congres se va termina dar problemele nu vor dispărea (…) De săptămâna viitoare va trebui să înercăm să refacem coaliți”, a transmis liderul UDMR, Kelemen Hunor.

11.40: Președintele Iohannis și-a încheiat discursul în care a vorbit despre unitatea PNL, despre atacurile la persoană din campanie și despre continuarea guvernării

11.28: În sala Romexpo, pe primul rând stau așezați: Ludovic Orban, Klaus Iohannis, Florin Cîțu, Kelemen Hunor, Cristian Diaconescu, Robert Sighiartău, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur, Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Lucian Bode, Gheorghe Flutur și Nelu Tătaru.

11.15: Discursul lui Iohannis, intrerupt permanent de aplauze și ovațiuni la adresa lui Ludovic Orban. Delegații strigă: „Orban”, „Orban”, la fiecare puză și chiar peste discursul președintelui Iohannis.

11.20: Când sala a strigat „Iohannis” și s-a ridicat în picioare, singurii lideri care au rămas așezați au fost Ludovic Orban si Ilie Bolojan

11.00 Chiar înainte să înceapă Congresul PNL, a juns la Romexpo și președintele României: Klaus Iohannis. Fără să facă niciun soi de declarație de presă, Iohannis a intrat în sală însoțit de Ludovic Orban și Florin Cîțu. La intrarea în sală a celor trei, delegații l-au aclamat zeci de secunde pe actualul președinte liberal: „Orban! Orban!”