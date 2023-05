Directorul Terapia Cluj, despre greva profesorilor: „Stimați profesori, salariile dumneavoastră sunt plătite de performanța economiei noastre”

Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România, a venit cu un punct de vedere referitor la greva profesorilor.

Stimati Profesori, salariile Dumneavoastra sunt platite de performanta economiei noastre. Surprinzator, desi declaratiile venite din mediile politic si de afaceri privind economia noastra sunt extrem de optimiste, nu sunt bani pentru salariile Dumneavoastra. De ce oare?

Pentru ca suntem indatorati pana la 50% din PIB – Romania a imprumutat efectiv “in draci” – si pentru ca se apropie varfuri de plata, nu sunt bani pentru cresterile salariilor Dumneavoastra.

Pentru ca avem un deficit cronic de cont curent, adica nu sunt bani in conturi uneori nici macar pentru salariile din prezent, daramite pentru cresterea salariilor Dumneavoastra.

Pentru ca pana la 80% din cheltuielile publice se duc deja pe salarii si pensii, de unde sa mai fie bani in plus pentru cresterea salariilor Dumneavoastra?

Pentru ca, in 2022, in conditiile in care economia a crescut din inflatie, veniturile mari rezultate atunci nu au putut acoperi cheltuielile bugetare – deci nici vorba sa ramana bani pentru cresterea salariilor Dumneavoastra. Pentru ca, in 2023, in conditiile in care economia creste din consum de import, veniturile bugetare vor fi mai mici – deci si mai putine sanse sa ramana bani pentru cresterea salariilor Dumneavoastra.

Pentru ca s-au dat cu generozitate amnistii fiscale, facilitati fiscale, alocatii, sporuri, deduceri, compensari, vouchere, etc., fara nici o justificare si fara ca aceste stimulente si ajutoare financiare sa aiba efect in economie pentru a produce bani in plus din care sa creasca salariile Dumneavoastra.

Pentru ca statul da ajutor financiar de miliarde de lei de-a valma in economie fara sa stie exact daca aceste stimulente vor avea valoare adaugata si vor intoarce mai multi bani la buget pentru a acoperi inclusiv cresterea salariilor Dumneavoastra.

Pentru ca avem o evaziune fiscala si o munca la negru estimate la 500 miliarde lei anual, adica bani care se duc in neant in loc sa fie colectati la buget si sa sustina cresterea salariilor Dumneavoastra.

Pentru ca nu mai fabrica mai nimic in Romania, avem un deficit de balanta comerciala de peste 170 miliarde lei. Lipsa de specialisti si muncitori din fabrici, santiere, agricultura si servicii este atat de mare incat sansele de a redresa deficitul de balanta comerciala sunt minime, astfel incat nu are cum sa apara un surplus de bani din care sa creasca salariile Dumneavoastra.

Pentru ca – ha, ha! – s-au dat zile libere cu ghiotura si toata lumea s-a bucurat, inclusiv Dumneavoastra. Insa fiecare zi libera costa, cel putin teoretic, circa 7 miliarde de lei – pierduti inclusiv de la cresterea salariilor Dumneavoastra.

Pentru ca proiectele epice finantate din PNRR si din alte surse europene – inclusiv pentru modernizarea sistemului de invatamant – nu vor putea fi executate in termenele asumate din cauza deficitului de muncitori, ingineri, echipamente, materiale de constructii, deci nu vor intra mult mai multi bani in economie care sa permita cresterea salariilor Dumneavoastra.

Stimati Profesori, daca vreti sa aflati daca sunt adevarate si mai ales de ce au aparut si s-au complicat problemele descrise mai sus, cel mai bine este sa intrebati fostii Dumneavoastra elevi si studenti care astazi de ocupa de guvernarea Romaniei.

Sigur ca in final salariile Dumneavoastra vor fi crescute, se va gasi o solutie de compromis – va veni probabil prin taxa de solidaritate, cota progresiva, supraimpozitarea unor domenii, etc., adica se vor lua bani in plus de la cei care deja platesc si care sunt din ce in ce mai putin, punand si mai multa presiune pe performanta economiei. Problema se va muta de la Dumneavoastra la alta categorie profesionala care la randul ei va solicita cresterea salariilor si tot asa.

Toate aceste cresteri ale salariilor care in nici un domeniu, inclusive in privat, nu sunt bazate pe criterii de eficienta, nu doar ca vor pune presiune pe performanta economiei ci vor lovi din greu si in sistemul de pensii, care va intra in faliment in urmatorii zece ani cand incep sa intre la pensie decreteii – printre care se numara si 25% dintre Dumneavoastra.