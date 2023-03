Dezvoltare continuă a roboticii din județul Alba: Echipele XEO și RUBIX, rezultate remarcabile la Campionatul Național de Robotică

Ce înseamnă să fi kinetoterapeut la Centrul Maria Beatrice din Alba Iulia: „Noi aici schimbăm destine”

Alina Petaca, Fiziokinetoterapeut la Centrul Maria Beatrice, povestește cum a ajuns să lucreze la centru, despre bucuria de a fi acceptată, despre munca în echipă și interacțiunea cu copiii și părinții acestora.

„Eram studentă în anul I la facultatea de Medicină din Cluj-Napoca, profilul Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală. A trebuit să urmez practica de specialitate pe parcursul verii și așa am ales să învăț ce înseamnă să fi kinetoterapeut la Centrul Maria Beatrice din Alba Iulia. De atunci am știut că locul perfect pentru a învăța și a mă dezvolta este aici.

La terminarea facultății, am revenit și mi-am depus CV-ul, după cele două săptămâni de probă, am fost acceptată, eram atât de încântată încât îmi venea să țip în gura mare că „am reușit, chiar am reușit!”.

Începând de a doua zi am intrat în „ședința Mare” împreună cu întreg personalul terapeutic, medical și de management. Aici se stabilesc responsabilii de caz și echipa de intervenție pentru fiecare copil în parte, are loc prezentarea rapoartelor de evaluare, a obiectivelor comune în abordarea terapeutică, evoluțiile și personalizarea programului terapeutic, recomandările la domiciliu. Ședințele sunt conduse prin rotație de către cei unsprezece team-Lideri, oameni cu experiență în activitatea Centrului și de peste 10 ani.

Am intrat într-o uzină, m-au apucat toate transpirațiile. Erau tone de informație și aveam o mie de gânduri, dacă la un moment dat ești doar tu cu copilul și părintele și va fi o întrebare la care nu știi să răspunzi, dacă la evaluare nu reușești să testezi tot ce ți-ai propus, daca copilul plânge și nu îl poți liniștii și tot felul de gânduri asemănătoare, nu mi-a fost „cald” deloc.

Pe urmă am aflat că evaluarea terapeutică se face într-un mod standardizat, pe baterii de teste prestabilite încă din faza de preevaluare a copilului, înainte de sosirea acestuia în centru și că nimic nu fac singură, totul se întâmplă într-un cadru organizat, verificat, iar colegii îmi oferă suport pentru că au nevoie de un terapeut pregătit pe care să se poată baza!

Oamenii ăștia iar acum și eu, am creat o personalitate de grup pe principiul „treaba ta este a noastră, a tuturor și tot ce ne privește, te privește” pentru că toți trebuie să tragem în aceeași direcție. „Aici nu poți să rămâi în urmă, te ridici odată cu noi”, pentru că părinții acestor copii te investesc cu încredere și cu toată speranța lor atunci când îți pun copilul în brațe, iar nivelul este de înaltă conștiință pentru că „noi aici schimbăm destine”.

Sunt Alina Petaca, Fiziokinetoterapeut la Centrul Maria Beatrice, și sunt tot mai aproape de ceea ce-mi doresc să devin.

Acum construim un Altfel de Spital – Centrul Pediatric Național pentru Terapia și Monitorizarea Prematurului, victime ale accidentărilor și paralizie crebrală copii – un Univers pentru întreaga familie!”