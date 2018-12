Dezvăluiri în dosarul crimei de la Sebeș. Soția victimei, declarație de martor: ”De la mai multe persoane am auzit că vrea să îi dea cuţit, să îl omoare”

La Tribunalul Alba continuă judecata în dosarul crimei ce a avut loc în 10 mai 2018, în parcarea unui local din Sebeş. La ultimul termen de judecată, din 17 decembrie, a dat declaraţie, în calitate de martor, soţia victimei.

Inculpatul Stancu Valer (38 ani) a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de omor, victima acestuia fiind un tânăr de 32 de ani (Bercuciu Adrian Alin), cu care a fost prieten, în trecut. Autorul a recunoscut fapta şi a solicitat, la primul termen, să fie judecat în procedura simplificată, ceea ce înseamnă că ar putea beneficia de o reducere cu o treime a pedepsei. La termenul de ieri a fost audiat ultimul martor, respectiv soţia victimei.

Aceasta a relatat cu amănunte cum a decurs scena crimei, având în vedere că era împreună cu soţul său la terasa localului respectiv. Martora a precizat că soţul său nu a avut nicio treabă cu agresorul, completând că cei doi nu s-au întâlnit de mai bine de doi ani. ”De la mai multe persoane am auzit că o să îi dea cuţit, că o să îl omoare. Bărbatul meu nu a avut treabă cu el. Doi ani de zile nu s-au întâlnit”, a spus martora. Tânăra a completat că, în ziua respectivă, era împreună cu soţul ei la terasa localului şi că Stancu Valer, care era împreună cu încă o persoană, a oprit tocmai pentru că i-ar fi văzut acolo. A completat că la plecare, cei doi s-au întâlnit, iar Bercuciu l-a întrebat pe Stancu ce are cu el, de ce tot spune că vrea să îl omoare, ”să-i dea cuţit”.

Martora a spus că neînţelegerile dintre cei doi ar fi pornit de la o petrecere din urmă cu doi ani, organziată de Stancu Valer. Un martor audiat la termenul din noiembrie a spus că Bercuciu ar fi provocat un scandal la petrecerea respectivă.

Tânăra a mai spus că Stancu i-a propus soţului ei să ”iasă la interval”, adică să se bată, lucru acceptat de victimă, care i-a dat geaca şi ochelarii soţiei. În acel moment, persoana care era împreună cu Stancu, un martor audiat la un alt termen al procesului, s-a băgat între cei doi pentru a-i opri. ”Eu am stat pe margine şi m-am uitat atentă să văd dacă nu are cuţit. Am strigat că are cuţit când am văzut că îşi bagă mâna în buzunar şi scoate cuţitul”, a relatat martora. A urmat momentul loviturii cu arma albă în pieptul victimei. Ulterior, Bercuciu, a reuşit să îi dea un pumn lui Stancu Valer, iar soţia acestuia a plecat ca să ceară ajutor. Bărbatul înjunghiat a mai făcut câţiva paşi în urma acesteia, după care a căzut pe trotuar, în parcare şi a decedat în scurt timp.

Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face altceva, decât să constate decesul. La autopsie s-a constatat că lovitura de cuţit, un briceag cu o lamă de circa 10-15 centimetri, a atins inima victimei. ”Soţul meu nu era agresiv. L-a respectat foarte mult pe Stancu. Zicea tot timpul că nu înţelege ce are cu el”, a mai spus martora. Tânăra a completat că la momentul respectiv, acesta ”nu era pus pe bătaie”, ci doar vroia să ştie ce are Stancu cu el. Martora a mai afirmat că, din punctul ei de vedere, scandalul a fost provocat de către inculpatul Stancu Valer, care putea să evite totul dacă nu i-ar fi cerut soţului ei să se bată.

Instanţa a stabilit un nou termen în luna ianuarie, care ar putea fi ultimul din faza de fond a judecăţii. Rudele victimei, soţia şi ceilalţi membri ai familiei acestuia, au solicitat acordarea de daune civile în valoare de 500.000 de euro şi a unor daune materiale cifrate la 30.000 de lei.