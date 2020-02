Deziderate îndrăznețe pentru powerliftingul autohton: ”2020 sau anul în care promitem să nu dezamăgim”, este mesajul reprezentanților FRP

După un an 2019 remarcabil în privința performanțelor obținute, în acest an reprezentanții Federației Române de Powerlifting, ce are sediul în Alba Iulia, își propun să ridice ștacheta.

Conform informațiilor furnizate de Ovidiu Pănăzan, președintele FRP, în 2020 dezideratele sunt unele îndrăznețe, plecând de la obținerea altor rezultate notabile în arenele internaționale, până la găzduirea unei competiții majore în țara noastră. Fără doar și poate, 2020 este un an de la care powerliftingul autohton are așteptări în raport direct cu performanțele obținute până acum de un sport în care baza de selecție mare nu are întotdeauna acces la baze sportive pe cât ar dori să aibă. De asemenea, în acest an se continuă parteneriatele consacrate cu Ministerul Tineretului și Sportului, importante companii românești și străine, dar în același timp se deschide ușa unor noi parteneriate care să asigure finanțarea performanței la nivel internațional.

“Din punct de vedere strategic, acțiunile organizației noastre se împart, așa cum este firesc să fie, în două paliere, unul intern, unde ne dorim ca sfera competițională să beneficieze de un aport cât mai mare de sportivi legitimați și altul internațional, o dimensiune a activității noastre ce vizează obținerea unui număr cât mai mare de medalii cu scopul declarat de a rămâne și în acest an în galeria țărilor de prestigiu. Sigur că declarativ lucrurile par să dețină o încărcătură emoțională mare, sportul demonstrând că uneori poți rata obiectivele propuse pentru motive pe care nu le poți lua în calcul atunci când începi pregătirea pentru o competiție majoră. Intensitatea la care ajunge un concurs internațional este greu de surprins în cuvinte, dar ceea ce promitem pentru anul în curs este legat de menținerea României în categoria favoriților indiferent dacă vorbim despre o competiție continentală sau despre una la nivel mondial. Un alt pas strategic pe care îl pregătim de ceva vreme și asupra căruia am zăbovit îndelung este legat de poziționarea țării noastre în raport cu organizarea unei mari competiții internaționale într-un oraș cu o mare și importantă recunoaștere internațională. Ne dorim pentru anii care vor veni, ca România să asigure organizarea unei competiții de powerlifting care să surprindă în mod plăcut prin rigoare și standarde înalte. Vom vedea dacă acest efort major se poate transforma în realitate sau nu. Este evident un examen de maturitate pentru multe dintre administrațiile publice locale ale acestei țări”, este mesajul transmis de Ovidiu Pănăzan, sportiv, antrenor și conducător al FRP.

Calendarul competițional al anului cuprinde 11 competiții, naționale și internaționale, după cum urmează: *Campionatul Mondial de Powerlifting, clasic si echipat, Masters, masculin și feminin, perioada 26 aprilie-3 mai, Sun City (Africa de Sud); *Campionatul European de Powerlifting, juniori II și juniori I, seniori, masculin și feminin, 4-9 mai, Thisted (Danemarca); *Campionatul Mondial de Împins din culcat, clasic și echipat, juniori, seniori, Masters, masculin și feminin, 16-23 mai, Pilsen (Cehia); *Campionatul European de Powerlifting, Masters, masculin și feminin, 1-5 iulie, la Pornainen (Finlanda); *Campionatul Mondial Universitar, clasic, masculin și feminin, 6-11 iulie, Sarjah (Emiratele Arabe Unite); *Campionatul Mondial de Powerlifting, juniori II și juniori I, masculin și feminin, 31 august-5 septembrie, Birmingham (Alabama, SUA); *Campionatul Național de Powerlifting, clasic si rchipat, juniori II și juniori I, seniori și masters, masculin și feminin, 8-11 octombrie, Băile Herculane; *Campionatul European de Împins din culcat, juniori I, seniori, masters, masculin și feminin, 15-18 octombrie, Ekaterinburg (Rusia); *Campionatul Mondial de Powerlifting, seniori, 2-7 noiembrie, Stavanger (Norvegia); *Campionatul National de Împins din Culcat, clasic și echipat, juniori II și juniori I, seniori, masters, masculin și feminin, 21-22 noiembrie, Băile Felix; *Campionatul European de Powerlifting, Clasic, juniori II și juniori I, seniori, masculin și feminin, 27 noiembrie-6 decembrie, Varșovia (Polonia)