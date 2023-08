Desființarea granițelor dintre România, Bulgaria și Grecia. Propunerea inedită a unui europarlamentar român

Toate evaluările și examenele naționale vor fi standardizate integral și susținute în format digital în toată țara! Din ce an școlar se va întampla

Toate evaluările și examenele naționale vor fi standardizate integral și susținute în format digital în toată țara începând cu anul școlar 2027-2028, potrivit noii legi a Învățământului Preuniversitar.

Pe 9 august, în urmă cu două săptămâni, Ministerul Educației a lansat în consultare publică un document ce conține informații despre cum va funcționa platforma online a Ministerului pentru evaluarea competențelor elevilor și ce trebuie să conțină.

Potrivit articolului 248 din noua lege a Învățământului Preuniversitar, toate evaluările și examenele naționale vor fi standardizate și susținute în format digital în toată țara din anul școlar 2027-2028.

Nu se precizează în lege dacă standardizarea evaluărilor și examenelor se va aplica treptat pentru anumite clase. Toate evaluările și examenele naționale vor fi susține standardizat și online printr-o platformă a Ministerului. La fel și admiterea la liceu, dar nu pentru prima generație care va susține examenul suplimentar, pentru că cei care vor susține noua variantă de intrare la liceu sunt elevii care în vara lui 2027, deci la finalul anului școlar 2026-2027, vor da examenele (n. red. adică elevii care intră în acum toamnă în clasa a V-a).

Despre platforma pe care Ministerul Educației vrea să o achiziționeze, Edupedu.ro a scris că există o posibilă licitație cu dedicație: specificațiile cadru pentru viitoarea platformă de evaluare standardizată a Ministerului Educației sunt similare cu cele ale unei platforme private.

Ce înseamnă Evaluarea standardizată

Evaluarea standardizată reprezintă o testare de tip grilă, în general, realizată pe baza unor itemi ce țin de programa școlară de la o anumită disciplină. Acest tip de testare reprezintă un instrument de evaluare a performanței școlare a elevilor.

Profesorii nu sunt implicați în evaluarea testelor, răspunsurile fiind generate pe loc la finalul testului. Astfel se elimină subiectivitatea unui profesor în corectarea unui test.

Exemple de testări standardizate sunt cele PISA (Programme for International Student Assessment) sau TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). PISA este o evaluare internaţională standardizată care se adresează elevilor cu vârsta de 15 ani.

PISA este un studiu comparativ internaţional iniţiat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), cu scopul de a măsura dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor de 15 ani, în trei domenii principale: lectură, matematică şi ştiinţe.

TIMSS este un studiu comparativ la nivel internațional, realizat de Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanțelor în Educație și care măsoară performanțele la matematică și științe. Studiul este derulat de către Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanțelor în Educație (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). În România, evaluarea a fost implementată de către Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Cadrul Universității din București, cu finanțare de la Ministerul Educației.