Derby incendiar „de Alba”!!! Itu: „Am sperat până la final”, Ciucă: „E grav când toate greșelile favorizează o echipă”

Metalurgistul Cugir – CS Ocna Mureș, scor 4-3 (1-3), cu o remontada cugireană în actul secund și golul victoriei marcat în minutul 90, a fost ultimul derby „de Alba” al anului. Ocnamureșenii au fost la 45 de minute de fericire, au condus cu 3-1 la pauză. însă reduta lui Ciucă a cedat întrucât în prima repriză Cioplântă a părăsit terneul accidentat, iar D. Lupșan, ce l-a substituit în centrul defensivei, a evoluat toată repriza secundă într-un picior, din pricina unei lovituri la glezna dreaptă, primită în mijlocul primei reprize după un atac de la Vitinha!

*Lucian Itu: „N-am trăit niciodată un asemenea meci!”

„Sunt efectiv terminat, niciodată nu am trăit un asemenea meci, cu așa răsturnări de situații. Ne-am făcut singur partida grea, deși am început bine și am deschis scorul. Apoi ne-am relaxat inexplicabil și asta ne-a costat! Mereu am sperat că putem întoarce rezultatul, după pauză am ieșit altă echipă și asta s-a văzut. Am luptat admirabil până la final, am crezut în noi până la capăt. Prin intrarea matematică în play off, ne-am îndeplinit un prim obiectiv, rămâne ca în etapele rămase să adunăm cât mau multe puncte„, a spus antrenorul Lucian Itu, aflat la a 4-a victorie consecutivă.

La final, vizitatorii au acuzat arbitrajul, prin vocea antrenorului Paul Ciucă, respectiv neeliminarea unui adversar pentru un fault dure asupra lui Lupșan, primul penalty extrem de ușor acordat, fault la ultimul gol și un penalty neacordat pentru henț în final.

*Paul Ciucă: „Âla mic, tot amârât rămâne”

,,Primul 11 metri din cele două, invenție pură. Atacantul Cugirului a explicat că a fost o atingere ușoara pe braț si el fiind mirat în prima fază ca a primit penalty. Apoi fault de rosu asupra lui Lupșan, care a jucat într-un picior până l-am schimbat. Fault limpede in atac la golul 4 cand atacantul s-a sprijinit cu brațul pe apărător. La 3-3 avem singur cu portarul, dar arbitrul acordă fault in atac, când de fapt apărătorul Cugirului a alunecat, atacantul nostru fiind cu spatele la el. Accept grșsala,e omenește, dar când toate greșelile favorizează o echipă, e grav. Dar la cine să te plângi, latrii la lună. Când echipa nu joacă pierdem, când joacă, te păcalesc arbitrii. Âla mic tot amărât rămâne și in țara asta și în lume, Peștele mare papă pe cel mic. Îmi felicit băieții pentru tot ce au arătat astăzi pe teren și bravo și jucătorilor și antrenorilor adversi. Arbirilor nu le zic nimic, ei sunt cu treaba lor, dar să fie mai atenți. Vai de noi”, a fost mesajul lui Paul Ciucă, antrenor ce a văzut galben în actul secund pentru proteste.