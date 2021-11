Derby “de Alba” disproporționat, sâmbătă, sub Drăgana | Ecart de 19 puncte între Metalurgistul Cugir și Unirea Alba Iulia!

Azi, în penultima reprezentație stagională, o restanță din etapa a 11-a, RC Bârlad – CSU Rugby Alba Iulia 87-11 (47-6), punctele vizitatorilor fiind reușite de Călin Cristian Curta (două lovituri de pedeapsă) și Bogdan Șoptirean (eseu).

“A fost un meci foarte dificil cu una dintre cele mai bune echipe din campionat, jucat în condiții speciale (în cursul săptămânii, când aproape toți jucătorii muncesc, multe probleme de efectiv etc.). Cine judecă după rezultat, găsind motive de ironie, nu înțelege nimic din ce înseamnă a construi o echipă și ce spirit aparte are rugby-ul. Precum am spus, scopul nostru la acest meci a fost să ne prezentăm și să limităm proporțiile scorului. Acesta va fi și pentru următorul meci, ultimul din acest sezon, în companiei Științei Petroșani, probabil viitoarea campioană a DNS. Îi felicit pe băieți pentru devotamentul față de echipă și rugby. Hai Alba Iulia!”, a precizat Marius Rotar.

După cel mai drastic insucces din retur, ultima rundă se va disputa duminică, 14 noiembrie, la Petroșani, de la ora 11.00, pe “Știința”.

Alba Iulia a revenit după decenii de absență pe harta sportului cu balonul oval din România, prin formația CSU Rugby Alba Iulia, care a evoluat în Divizia Națională de Seniori, al doilea eșalon competițional, dar și în campionatul de rugby în 7, încheiat pe locul al 7-lea din cele 10 participante. Din postura de debutantă la acest nivel, echipa din Cetatea Marii Uniri a dus la bun sfârșit sezonul, iar intențiile sunt ca proiectul să continue și în sezonul viitor. În cele 15 jocuri, CSU Rugby Alba Iulia a înregistrat o singură victorie (31-17 acasă cu Bucovina Suceava) și 14 insuccese, unele la diferențe categorice, problema majoră fiind lipsa antrenamentelor în condițiile în care efectivul este compus din 35 de jucători, din 7 orașe.