Deputatul PNL Florin Roman se întoarce în echipa de conducere a partidului – ”Am luat decizia de a reveni asupra demisiei anunțată din calitatea de vicepreședinte”

Deputatul PNL Florin Roman se întoarce, după aproape două luni, în echipa de conducere a partidului. El a anunțat pe rețeaua de socializare că a luat decizia de a reveni asupra demisiei din funcția de vicepreședinte al partidului, după discuțiile pe care le-a avut cu liderii.

”Urmare a discuțiilor avute cu președintele PNL, Ludovic Orban, cu președintele PNL Alba, Mircea Hava și cu alți colegi, am luat decizia de a reveni asupra demisiei anunțată din calitatea de vicepreședinte al partidului. Nu am fost niciodată genul de om care sa renunțe la greu. Iar partidul are nevoie acum de fiecare liberal dispus sa lupte cu PSD. Așadar, voi continua munca așa cum v-am obișnuit, in slujba PNL. Mulțumesc tuturor celor au fost alături de mine in aceasta perioada. Sa fiți convinși ca PNL este singurul partid democratic care poate bate PSD. Și cu ajutorul romanilor, o vom face!”, a scris liberalul albaiulian pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că în data de 11 iunie, el a anunțat, tot pe rețeaua de socializare, că și-a înaintat demisia din funcția de vicepreședinte al PNL, fiind nemulțumit că părerea sa este minoritară în partid, însă a precizat că va rămâne ”același deputat de opoziție incisiv la adresa PSD”.

”Am înaintat astăzi, demisia din funcția de vicepreședinte a Partidului National Liberal. După o îndelungă chibzuință. Atunci când începi sa constați ca, după multă munca și efort, părerea ta este minoritara, cred ca decizia este cea corecta. Iar majoritarii trebuie sa-și asume responsabilitatea unui partid care înseamnă 200.000 de membri. Tocmai pentru a nu pune PNL intr-o situație delicata. Voi rămâne in continuare același deputat de opoziție incisiv la adresa PSD!”, a scris Florin Roman pe Facebook, în 11 iunie 2018.

loading...