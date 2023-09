Deputatul PNL de Alba, Florin Roman: „Am intrat in aceasta coaliție, nu de dragul cuiva, ci pentru a apăra mediul privat, investițiile și pentru a ne opune cresterilor de taxe!”

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a dezvăluit condițiile pe care Partidul Național Liberal le-a impus pentru a vota angajarea răspunderii guvernului. Aceste condiții evidențiază angajamentul partidului față de mediul privat, investiții și menținerea stabilității fiscale în România.

Florin Roman a împărtășit public pe platforma de socializare Facebook detalii despre votul din forul de conducere al PNL, în care s-a aprobat angajarea răspunderii guvernului. Cu toate acestea, el a subliniat că această decizie nu a fost luată cu ușurință și că este condiționată de respectarea anumitor principii esențiale pentru partid.

Una dintre condițiile cheie impuse de PNL este apărarea cotei unice de impozitare. Partidul susține în mod ferm menținerea acestei politici fiscale care a fost un pilon al stabilității economice în România. Acest lucru reflectă preocuparea PNL pentru mediul de afaceri și atragerea investițiilor străine în țară.

De asemenea, PNL a subliniat importanța susținerii întreprinzătorilor prin menținerea cotei actuale de 8% a impozitului pe dividende și păstrarea pragului de 500.000 euro pentru microîntreprinderi. Aceste măsuri au rolul de a stimula dezvoltarea și inovația în sectorul privat.

În ceea ce privește politica fiscală generală, PNL susține păstrarea cotei de TVA, astfel încât să nu existe presiuni crescute asupra consumatorilor și întreprinderilor mici și mijlocii.

Mai mult, PNL insistă asupra plății impozitului pe profit realizat de marile companii în România, subliniind importanța contribuției lor la dezvoltarea economică a țării.

O altă preocupare majoră a partidului este sprijinirea profesionilor liberali prin plafonarea contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele fizice autorizate (PFA-uri). Această măsură are scopul de a proteja această categorie de profesioniști și de a încuraja dezvoltarea lor în continuare.

Postarea integrală:

Astăzi in forul de conducere al PNL am votat pentru angajarea răspunderii guvernului, cu condiția ca in actul asumării sa avem cuprinse condițiile PNL:

1. PNL va apăra sub orice formă păstrarea cotei unice de impozitare

2. PNL va susține întreprinzătorii și mentinerea cotei actuale de 8 la sută a impozitului pe dividende, și păstrarea pragului de 500.000 euro pentru micro întreprinderi.

3. PNL susține păstrarea cotei de TVA

4. PNL susține plata impozitului pe profit realizat de marile companii în România.

5. PNL va sustine profesiile liberale și plafonarea CASS la PFA-uri.

6. Sustinem introducerea unui pachet de facilități fiscale pentru investițiile peste 50 de milioane de euro în România.

Am intrat in aceasta coaliție, nu de dragul cuiva, ci pentru a apăra mediul privat, investițiile și pentru a ne opune cresterilor de taxe!