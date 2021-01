Deputatul Florin Roman „prevestește” PLECAREA fostului ministru Iordache. „Nu l-am auzit pe domnul Iordache, forțosul legislator, să-şi recunoască eşecul”

Este o situație tensionată în acest moment, în Parlamentul României. Florin Roman, deputatul de Alba din partea Partidului Național Liberal, cere liderilor coaliției de guvernare să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a-i înlătura din funcții pe Florin Iordache și Renate Weber.

„Continuă seria plecărilor neprogramate încă (sper CURÂND să fie programate)!

Your browser does not support the video tag.

Personaje precum domnul Florin Iordache, cunoscut și ca ministrul „altă întrebare”, actual Președinte al Consiliului Legislativ, trebuie să plece din această funcție.

Asemenea om de valoare, caracter și monument de „MORALITATE” nu știu când istoria ne va mai aduce în față.

Doamne ajută, NICIODATĂ!

Trebuie și merită să plece…

Să ne reamintim câteva acțiuni ale domniei sale, gândite special pentru „dezvoltarea” României.

A avut grijă să se remarce, în vremurile de glorie ale PSD, prin toate modificările grave aduse legilor justiției…bineînțeles tot pentru „binele” românilor.

Tocmai în numele așa-zisei „dezvoltări”, domnul Florin Iordache a reușit să scoată în stradă sute de mii de oameni!

De ce?

Pentru că…OUG 13/2017!

Ordonanța „dată” pentru băieții „buni”!

Aaa…și să nu uităm de „marțea neagră” din anul 2013, când distinsul domn a coordonat acțiunea din Parlamentul României pentru modificarea legii amnistiei și grațierii, dar și modificările aduse Codului Penal.

Nu l-am auzit pe domnul Iordache, forțosul legislator, să-şi recunoască eşecul, incompetenţa, să-şi asume responsabilitatea şi să renunțe la această funcție, pe care acum o deține.

Nu e vorba doar despre demisia de onoare, floare rară între politicienii noştri, ci de rea intenţie şi incompetenţă, dovedite de-a lungul timpului.

Și acum…altă întrebare?

DA!

Stimați lideri din coaliție,

Când convocăm o sesiune extraordinară a Parlamentului?

Domnul Iordache se grăbește să desfășoare alte activități…îi irosim timpul prețios și este păcatul nostru.

Eu abia aștept să votez!”, a scris Florin Roman, pe pagina sa de socializare din mediul online.