Deputat PNL Sorin Bumb: Protejând paradisurile fiscale, PSD ne îndepărtează de Europa

PSD bagă din nou România în corzi, la nivel european, din cauza incompetenței și intereselor obscure ce guvernează acest partid. După ce ministrul Daia ne-a făcut de râs cu cormoranii, iar primi-ministrul Dăncilă a ajuns un fel de bufon al Europei, din cauza numeroaselor gafe pe care le tot face, credibilitatea României a fost din nou afectată grav în cadrul Consiliului Afaceri Economice și Financiare ce reunește toți miniștrii de finanțe din UE.

În loc să se preocupe de problemele serioase și să încerce să obțină cât mai multe avantaje pentru țara noastră, din funcția de președinte al Consiliului Miniștrilor de Finanțe din UE, ministrul Teodorovici a avut o poziție contrară tuturor, în ultima ședință, izolând România și scăzând-i credibilitatea la nivel internațional.

După ce toate țările europene căzuseră de comun acord, de mai multe luni, că trebuie luată poziție împotriva paradisurilor fiscale și că trebuie sancționate aceste mașini de spălat bani negri, prin care circulă fonduri provenite din corupție și pe unde se finanțează inclusiv acțiuni teroriste, ministrul Teodorovici a propus amânarea votului pe acest subiect. Gestul său a creat confuzie în rândul miniștrilor europeni, iar România a ajuns să fie văzută drept susținătorului unor interese oculte. În plus, s-a creat o coalizare împotriva României, blocul comunitar trecând peste propunerea ministrului Teodorovici.

Trebuie subliniat că poziția ministrului Teodorovici pe acest subiect vine după ce Viorica Dăncilă a efectuat câteva vizite prin unele din aceste țări aflate pe lista sancțiunilor. Nu știm încă dacă PSD are un interese direct din a proteja paradisurile fiscale, urmărind să mute în conturi din străinătate tablourile și banii dosiți prin cavouri din România. Cert este însă că România are de suferit in cauza unor astfel de gesturi, iar PSD continuă, prin atitudinea sa agresivă, să ne îndepărteze de Europa, de accederea în spațiul Schengen și de apartenența la o zonă cu justiție liberă și independentă.

Deputat PNL de Alba, Sorin Ioan BUMB