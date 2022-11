Dentiștii sunt luați la țintă de ANAF: Urmează controale la sânge în cabinete, în cazul veniturilor nedeclarate

Elevii din ALBA care fac naveta, reduși la jumătate, în acest an școlar: Aproape 200 de mii de elevi din România fac naveta

Aproape 200 de mii de elevi din România fac naveta în anul școlar 2022-2023, potrivit estimărilor făcute de Ministerul Educației și transmise în urma unei solicitări de informații făcute de un deputat.

Numărul este de aproape 2,5 ori mai mare decât cel al elevilor care au beneficiat de decontarea navetei în precedentul an școlar și cu 50% mai mare decât susținea fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, că ar exista în prezent. Acestor elevi nu li se dau în prezent bani de transport, deoarece ordonanța care urmărește acest lucru se află încă în circuit de avizare, la mai bine de două luni de la începerea noului an școlar.

Mai precis, în răspunsuri transmise de ministrul Educației în urma întrebărilor adresate de parlamentarul PSD de Iași Marius Ostaficiuc, Ministerul precizează că, pentru anul școlar 2022-2023, se estimează că numărul elevilor care ar beneficia de navetă este de 197.805. Valoarea este de aproape două ori și jumătate mai mare decât cea a numărului de elevi beneficiari de decontarea navetei în 2021-2022, anume 83.298. Și aceasta, în condițiile în care fostul ministru Sorin Cîmpeanu invoca o cifră mult mai mică – “130.000” – pentru a oferi o estimare a numărului de elevi navetiști din prezent.

Deputatul Marius Ostaficiuc a adresat, în septembrie, o serie de întrebări pe tema decontării navetei pentru elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, în contextul în care situația banilor de navetă, obiectul unui proiect de ordonanță de urgență, stârnea un val de nemulțumiri în rândul elevilor și determina consultări extinse la minister. Între timp, ministrul Cîmpeanu a demisionat, iar noul ministru, Ligia Deca, a transmis răspunsurile pentru întrebările deputatului la sfârșitul lunii octombrie, când ordonanța nu era încă finalizată, iar aceste răspunsuri au fost înregistrate la Camera Deputaților la începutul acestei luni. După încă o săptămână, parlamentarul respectiv semnalează existența acestor date în momentul în care a decis să le folosească pentru propria promovare, sub forma unui articol publicitar în presa ieșeană. Proiectul de ordonanță nu a fost nici acum adoptat.

Deputatul a transmis, în septembrie, ministrului (pe atunci Sorin Cîmpeanu) următoarele întrebări (documentul integral, la finalul articolului):

Câți elevi din țară au făcut naveta în cursul anului școlar precedent și câți sunt în prezent trecuți la această categorie? Vă rugăm să ne răspundeți defalcat pe fiecare județ în parte pe fiecare din cei doi ani școlari.

Câți elevi ar urma să beneficieze de această sumă în continuare?

Care sunt sursele de finanțare pentru această propunere?

Cu cine v-ați consultat când ați luat o asemenea propunere?

În răspunsul transmis de minister, sunt prezentate datele pentru fiecare județ în parte. Față de anul trecut, numărul elevilor estimați a beneficia de navetă scade, anul acesta, în doar câteva județe: Alba, Cluj, Harghita (plus Ilfov și București, pentru care cifra aferentă anului trecut, raportată de minister este 0, iar anul acesta sunt estimați 2.541, respectiv 12.387 de elevi navetiști).

În toate celelalte județe, numărul elevilor estimați pentru anul în curs este mult mai mare decât cel raportat pentru beneficiarii de navetă din anul precedent. Valoarea crește, în unele situații, chiar și de zece ori (Galați), de opt ori (Gorj), de șase ori (Constanța, Dâmbovița), de cinci ori (Vrancea) sau de patru ori (Brașov). Ca valoare totală, creșterea cea mai puternică se remarcă în Prahova. Astfel, în 2022-2023 se estimează un număr de elevi navetiști:

În Prahova – 11.575 (față de 3085 beneficiari anul anterior)

În Galați – 4.221 (față de 436)

În Gorj – 3.946 (față de 491)

În Constanța – 6.170 (față de 1.026)

În Dâmbovița – 5.669 (față de 957)

În Vrancea – 5.057 (față de 927)

În Brașov – 5.362 (față de 1.232)

În același răspuns, ministrul susține că se acordă burse de ajutor social pentru elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, școlarizați în altă localitate, evitând să abordeze problema liceenilor, pentru care bursa aceasta a fost eliminată de fostul ministru.

Amintim că, întrebat de Edupedu.ro, în cadrul unei dezbateri publice, despre câți elevi este vorba, fostul ministru Sorin Cîmpeanu spunea că sunt 130.000 de beneficiari estimați: “Anul acesta, Ministerul Educației are în buget 100 de milioane de lei pentru decontul navetei. 100 de milioane de lei pentru 130.000 de beneficiari estimați, vreme de 34 de săptămâni – aceasta este durata cursurilor într-un an calendaristic, a rămas mai puțin, din păcate, – cu o valoare medie de 770 de lei per elev pentru cele 34 de săptămâni”.

La mai bine de două luni de la începerea anului școlar, ordonanța de urgență ce viza o alocație “forfetară” pentru transportul elevilor, pusă și așa în dezbatere publică la câteva zile de la începerea școlii, se află în continuare în fază de proiect. Acea ordonanță a fost pusă în dezbatere după reacțiile organizațiilor de elevi și alte altor asociații față de eliminarea burselor rurale pentru liceeni (burse sociale pentru elevii de liceu care merg la școală în altă localitate), decizie luată fără proceduri de transparență.

Alocația forfetar apela la un model vechi, ceea ce a stârnit noi presiuni din partea organizațiilor elevilor și a altor asociații. Acestea au determinat ministerul să accepte o dublare a sumei, iar Consiliul Național al Elevilor a inițiat discuții și cu premierul Ciucă, în speranța unei “soluții pe termen lung” până la finalul anului. Însă, după plecarea sa de la conducerea ME la finalul lunii septembrie și venirea noului ministru Ligia Deca, lucrurile au bătut pasul pe loc.

Între timp, la începutul acestei luni, Curtea Constituțională a decis să amâne pentru 24 noiembrie pronunțarea pe seama OUG 50/2021 privind transportul elevilor, ordonanță la rândul ei intens contestată. Și acea ordonanță prevedea decontarea transportului, în locul gratuității prevăzute de lege.