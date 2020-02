DEMISII pe bandă rulantă în PNL! Vicepreședinta PNL Alba Iulia, Maria Olimpia Coman a plecat astăzi din tabăra liberalilor

După plecarea celor trei membrii, Gabriel Pleșa, Emil Popescu și Adrian Simion, demisiile din PNL continuă: Maria Olimpia Coman, vicepreședinta Partidului Național Liberal Alba, a demisionat și ea din formațiunea politică.

Aceasta era, de asemenea și vicepreședinte al Biroului Politic Local din Alba Iulia.

Potrivit surselor noastre, în cererea de demisie aceasta a declarat:

„Nu pot sa cred că scriu aceste rânduri, dar trebuie sa le scriu. Sunt in PNL dc atâția ani. Și e un partid extraordinar, cu mulți oameni extraordinari. Am ajuns, după ani de muncă în partid, în funcția de vicepreședinte PNL Alba lulia. Și am fost onorată de votul colegilor. Și le-am mulțumit și le mulțumesc și acum.

Am fost atâta vreme într-un Birou Politic Local la Alba lulia și am văzut un BPL care treptat a devenit tot mai nefuncțional. Fără ședințe, fără consultare și fără dezbatere reală, fără respect adevărat pentru colegi, s-a mers din rău în mai rău. Si e și vina mea că am tăcut atât. E vina noastră a tuturor că vechi liberali, de peste 20 de ani în partid, au fost obligați să plece.

Și trebuie să ne asumăm aceasta vina și să lăsăm pe alții. Să fie și la Alba lulia cum trebuie. Ne-au depășit Blajul și Sebeșul. Cugirul și Zlatna vin tare din urmă. Noi unde suntem, noi ce tăcem’? Mă întreb și eu.

Și cred că actuala conducere a PNL Alba lulia trebuie să își dea demisia și noi, cei din birou. Să se facă loc la conducere altora care pot mai mult. Chiar c grav unde s-a ajuns.

Având în vedere cele scrise mai sus, îmi depun demisia din funcțiile de vicepreședinte al BPL Alba lulia și membru al BPL Alba lulia” a declarat

Sursă foto: Facebook