De ziua naţională, sub sloganul „100 de km cât un veac“, 100 de biciclişti de mai multe naţionalităţi pedalează de la Cluj-Napoca la Alba Iulia. Ultramaratonistul Levente Polgar este invitat de onoare

100 de biciclişti de mai multe naţionalităţi, purtând tricolorul, vor pedala de la Cluj-Napoca la Alba Iulia, vineri, 30 noiembrie, sub sloganul „100 de km cât un veac“ . Bicicliştii vor pleca din Cluj-Napoca, exact din locul din care s-a plecat acum 100 de ani spre Alba Iulia.

Ultramaratonistul Levente Polgar se va alătura bicicliştilor ca şi invitat de onoare, reprezentând Invictus România, purtând drapelul naţional şi însemnul ”Bujorul de munte”, ca semn de respect și apreciere pentru veteranii de război şi Armata Română.

Citește și: PROGRAMUL de 1 DECEMBRIE 2018, la Alba Iulia, de Centenarul MARII UNIRI

Organizatorul acestei acţiuni, Kertesz Levente, a prevăzut pe traseu opriri pentru a aduce un omagiu şi a păstra momente de reculegere la Monumentul lui Mihai Viteazul şi Monumentul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial din Mirăslău, precum şi la Monumentul Eroilor din Turda, urmând să ajungă în Alba Iulia în jurul orei 14.00.

„Vom saluta cei 100 de ani petrecuţi împreună, vom sintetiza ce avem, ce-am trăit, ce avem de făcut şi ce avem de lăsat urmaşilor noştri. Avem un mesaj de trimis în viitor, avem speranţe la un răsărit de soare mai frumos şi mai prosper”, a declarat pentru ziarulunirea.ro, Levente.

Pe data de 1 Decembrie, Levente va însoţi, în marş, un grup de 10 militari din Regimentul 69 Artilerie Mixtă „Silvania”, care vor pleca din satul Bădăcin, judeţul Sălaj, sat în care s-a născut Iuliu Maniu. „Mă voi alătura soldaţilor, din Aiud. Voi onora acest demers, voi face un marş al eroilor neamului românesc alături de Armata Română până la Alba Iulia, să salutăm cei 100 de ani”, a spus Levente.

Levente Polgar este unul dintre cei mai buni alergători din județul Alba în ciuda handicapului pe care îl are. El și-a pierdut mâna dreaptă la varsta de șase ani în urma unui accident feroviar. Levi, asa cum îi spun prietenii a participat an de an la evenimentele dedicate Zilei Naționale a României, iar din 2014 aleargă de 1 Decembrie, fluturând drapelul național, în semn de respect și apreciere pentru eroii români şi pentru militarii care luptă în teatrele de operațiuni din străinătate.