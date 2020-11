De noaptea minții! DSP Sibiu a sunat fiul unui bărbat mort de COVID-19 să îl întrebe cum se simte tatăl decedat

Un tânăr din Sibiu și-a pierdut tatăl infectat cu coronavirus, iar a doua zi după înmormântare a fost sunat de DSP Sibiu și întrebat care este starea de sănătate a părintelui, în condițiile în care tot DSP a avizat ieșirea din carantină a mamei, pentru a-și conduce pe ultimul drum soțul.

Ilie Brad nu își poate reveni din șocul pierderii tatălui său, la puțin timp după ce l-a dus la spital pentru o afecțiune minoră, de care se trata de obicei la Cluj.

Din cauza unei operații nereușite, din urmă cu 18 ani, făcută la Sibiu, Ilie Elisei Brad avea nevoie, o dată la 2 – 3 ani, de o aspirare internă și mergea de fiecare dată la Cluj-Napoca.

Anul acesta, din cauza pandemiei de COVID-19, familia a decis să îl ducă pe bătrân la Sibiu.

„I-am făcut test COVID-19 la privat, a ieșit negativ. Dar nu am mers imediat. Când am decis să mergem, totuși, am mers prin UPU, acolo i-a făcut un nou test COVID-19, cel anterior fiind expirat. După 24 de ore testul a fost pozitiv și pus pe tratament pentru COVID”, spune Ilie Brad, fiul lui Ilie Elisei Brad.

Familia nu crede, însă, că bătrânul a fost infectat cu SARS-CoV-2, ci că febra pe care o avea era din cauza afecțiunii de care suferea.

„Miercurea trecută am avut un rezultat negativ făcut la un laborator din Sibiu. Din cauza operației la fiere, care nu a reușit, colecta undeva ceva mizerie și mergeam la Cluj să îl aspire. Când se întâmpla asta, se îngălbenea, făcea febră și știam ce are.

Acum am aflat că procedura aceasta se face și la Sibiu. Am reușit să luăm legătura cu medicul și ne-a spus că dacă mergem cu un test negativ situația se rezolvă într-o zi și îl lasă și acasă. Am făcut acest test, a fost negativ. Am ajuns la medicul de familie, l-a consultat, ne-a spus sigur este o indigestie pentru că nu îl durea abdomenul când îl apăsa. Așa că nu l-am dus la spital și testul a expirat, el a continuat cu febră, cam până în 38, exact simptomele lui pe care le știam”, spune Camelia Brad, nora bărbatului decedat.

Pentru că nu ceda febra, familia Brad l-a dus pe bărbatul de 79 de ani la UPU Sibiu, unde i s-a făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Acest lucru se întâmpla, sâmbătă, în 31 octimbrie. Fiul și nora lui Ilie Elisei Brad nu cred, însă acest lucru, mai ales că toată familia a fost alături de el și niciunul dintre membri nu este infectat, nici măcar soția, care are 78 de ani.

„Diagnosticul în UPU a fost de icter, nu a avut simptome de COVID, fără tuse, fără respirație îngreunată. Doar cu culoarea aceea galbenă, de icter. Nu ne-am așteptat să vină rezultatul pozitiv sub nicio formă. Soacra mea este negativă, noi negativi. Bine, am făcut toți teste rapide. A dormit cu soacra în același pat, fetița noastră și-a luat la revedere de la `Moșu`, când el a plecat la spital și toată lumea e negativă, numai el a fost pozitiv”, povestește Camelia Brad.

Femeia spune că după ce Ilie Elisei Brad primit rezultatul pozitiv pentru COVID-19, familia a trecut printr-un coșmar. Timp de aproape o săptămână nu au știut ce se întâmplă cu bărbatul, pentru ca, într-un târziu, duminică, pe 8 noiembrie, la ora 3.30 dimineața, fiul a fost anunțat, printr-un telefon că tatăl său a murit.

„24 de ore a așteptat în camera aceea tampon să îi vină rezultatul, alte 24 de ore până s-a eliberat un loc la Infecțioase, alte 24 de ore l-am căutat. Nu am știut unde este: ba că e la UPU, ba că e la Infecțioase, ba că e la Chirurgie.

A făcut stop cardiorespirator și gata. Sâmbătă seara am vorbit cu el pe WhatsApp, pe cameră, iar duminică dimineața a intrat în stop cardiorespirator. Nu ne-a anunțat nimeni. Ne-a anunțat brancardierul, care ne cunoștea, e dintr-un sat vecin. Am sunat peste tot să rugăm să ne spună ceva, că este tatăl nostru și de o săptămână nu știm nimic despre el. Nu am reușit. Noaptea (sâmbătă spre duminică – n.r.), la 3.30, ne-au sunat să ne spună că a murit”, mai spune Camelia Brad.

Întrebată, de corespondentul MEDIAFAX, dacă este de părere că bărbatul a luat virusul din spital, Camelia Brad a spus că exclude acest lucru. Mai mult, consideră că socrul său nu a avut niciodată COVID-19, ci a fost tratat în baza simptomelor, care, deși aproape identice, erau de la boala lui cronică, nu de la infecția cu SARS-COV-2.

Ilie Brad a mers luni, la Morga din Sibiu pentru a-și recunoaște tatăl și a face toate demersurile pentru înmormântare. A depus și o solicitare la DSP Sibiu să i se permită mamei, Ioana Brad, să iasă din carantină 3 ore, pentru a-și înmormânta soțul, iar DSP a permis acest lucru.

„Soțul meu a făcut o solicitare cum se face, cu numele socrului, al soacrei, nu era ca și cum nu ar fi știut despre cine este vorba. Doar că, după înmormântarea de marți, soțul meu a primit un telefon de la DSP Sibiu, miercuri, și a fost întrebat cum se simte Ilie Elisei Brad, practic cum se simte decedatul. Este revoltător. Nu mai avem cuvinte. Ne simțim umiliți în ultimul hal, am crezut că ne pierdem mințile”, a mai spus femeia.

Județul Sibiu a depășit incidența de infectare 7 la mia de locuitori, conform situației cumulate a cazurilor în ultimele 14 zile, având, miercuri, o rată de 7,19 la mie. Municipiul Sibiu are o rată de infectare de 11,18 la mie. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu a transmis, miercuri seara, către INSP o solicitare de carantină pentru municipiul Sibiu, pentru orașele Cisnădie și Tălmaciu și pentru satul Șelimbăr.

Sursa: stiripesurse.ro