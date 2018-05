Darko Zakoc, antrenor Volei Alba Blaj, înaintea Final Four-ului Champions League de la București: „Este o onoare pentru noi să întâlnim echipe uriașe ale voleiului european!”

Antrenorul Darko Zakoc, supranumit omul-trofeu, este în fața celei mai mari provocări din carieră, urmând să conducă de pe banca tehnică Volei Alba Blaj, “mândria județului”, în Final Four-ul Champions League de la București, din 5-6 mai, cel mai important eveniment sportiv al ultimelor decenii găzduit în România.

Tehnicianul sârb, devenit anul trecut cetățean de onoare al municipiului Blaj, antrenează de 9 ani în România, are 55 de ani și a cucerit trei titluri consecutive cu echipa din “Mica Romă”, iar în semn de recunoștință, Sala Polivalentă din Blaj va purta numele “Darko Arena”. După un sezon în care Blajul a fost învinsă în lupta pentru trofeele interne de CSM București, care a cucerit eventul, Darko își expune gândurile înaintea turneului final din Capitală, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, material pe care îl redăm în cele ce urmează, prima partidă de la București fiind semifinala cu Galatasaray Istanbul.

– Domnule Zakoci, ce înseamnă pentru Volei Alba Blaj să evolueaze în Final 4 și să organizeze o astfel de competiție?

– Este o mare onoare și mulțumim în special conducerii clubului nostru care a adus această competiție în România. S-a făcut un efort foarte mare să obținem acest eveniment. Este ceva mare nu doar pentru Blaj, nu doar pentru clubul nostru, ci pentru întreg voleiul românesc, dar și pentru Federația Română de Volei. Și ea ne-a ajutat să preluăm acest turneu. Jocul echipei noastre în faza grupelor ne-a alimentat ideea ca să intrăm în concurență pentru organizarea Final 4. Sunt mulțumit că forul european de volei a avut încredere că deținem capacitatea să organizăm un așa eveniment special.

„Va trece mult timp până va mai ajunge cineva aici!”

– Vâ gândeați acum patru ani când ați venit la Blaj, că veți ajunge atât de departe?

– Motto-ul meu în viață este „Fără viziune nu poți face nimic”! Fiecare lucru pe care-l începi, în orice domeniu, trebuie să-l începi cu un scop. Sunt foarte mulțumit pentru clubul nostru, care e foarte tânăr și, dintr-un oraș așa de mic ca Blajul, că a venit această ocazie care nu ni se întâmplă în fiecare zi sau în fiecare an. Posibil va mai trece mult timp până când România va mai avea o asemenea oportunitate de a organiza așa ceva.

– Această calificare a venit și cu un preț, ați pierdut titlul în România. A avut vreo influență asupra acestui fapt traseul lung din Liga Campionilor?

– Nu vreau să găsesc scuze. Am plătit, a fost foarte greu, cu drumuri, oboseală. Concurenții noștri, în primul rând CSM București, a pierdut devreme în CEV Cup, cu Uralocika Ekaterinburg, și a putut să se concentreze doar pe campionat. Le spun felicitări pentru acest succes meritat. Dacă cineva te bate de trei ori clar într-un sezon, sigur că a meritat acest titlu. Noi suntem în această poziție din cauza unor greșeli pe care le-am făcut în pregătirea acestui sezon și pe care trebuie să le reparăm. Niciodată nu renunțăm la ideea de a întoarce titlul la Blaj!

-Cum le-ați caracteriza pe adversarele din Final Four?

– În primul rând ne interesează Galatasaray pentru că noi vom juca împotriva lor în semifinale. Trebuie să se știe că noi am intrat în concurență cu echipele mari, chiar uriașe din voleiul european. Eu nu vorbesc prea mult despre bugete, dar și acolo ele sunt peste noi cu mult. Au jucătoare cu mare experiență, care deja au jucat în competiții cum este acest Final 4. Dar cu viziune, cu o mare dorință se poate ajunge departe. Turneul începe pentru toți de la zero.

– Galatasaray a fost la un pas să nu prindă „sferturile”!

– E echipa care a încheiat pe locul trei în Turcia. Pentru mine a fost o surpriză că a reușit să treacă de Novara în Final 6. Sincer, eu preferam echipa din Italia, dar nu s-a întâmplat așa. După ce a pierdut în Turcia, 2-3, Galata a învins în deplasare cu 3-1! Sigur merită să fie aici, e o echipă care are în componență o „icoană”. E vorba de Dobriana Rabadzieva, o bulgăroaică extraordinară. Sunt și alte voleibaliste din naționala Turciei. Avem respect pentru adversar, dar și noi avem calitățile noastre și vrem să ne batem de la egal la egal cu ele.

-Vakifbank rămâne favorita?

– Da, pentru mine Vakifbank este marea favorită. A dovedit acest lucru în ultimii cinci ani. E cel mai bine organizată formație, cu cele mai bune și scumpe jucătoare. Și italienii de la Conegliano au ambițiile lor și multe jucătoare de nivel înalt. Sigur că și acolo o să fie meciul frumos și strâns până în ultimele momente.

Experiența de la Constanța

– Câte meciuri ați urmărit cu Galatasaray?

– Eu am jucat și înainte la Constanța, cu Galatasaray. În 2012 am ajuns în semifinalele CEV Cup. Ne-am bătut pentru finală. Am câștigat cu 3-0, dar la Istanbul am pierdut această ocazie. Totul este deschis. Important este ca în sală să nu fie o atmosferă favorabilă echipei adverse. Sigur acest club e foarte iubit în Turcia și oaspeții au anunțat că vin cu susținătorii lor. Eu aștept ca și suporterii noștri să vină în număr mare, să „ne batem” cu ei și în tribune!

Sursa: Gazeta Sporturilor