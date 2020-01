Daniel Zdrânc, vicepreședintele ANRSC, la Radio Unirea FM: „Multe probleme de sănătate pot fi asociate cu poluarea aerului”

Poluarea a devenit una dintre cele mai dezbătute probleme în județul Alba, iar reacția autorităților a lăsat de dorit, având în vedere că zilele trecute calitatea aerului era una îngrijorătoare pentru orașe ca Alba Iulia și Zlatna, dar mai puțin pentru Sebeș, acolo unde cetățenii cred că există o conspirație.

Poluarea și lipsa unui centru de depozitare a deșeurilor au devenit problemele numărul 1 pentru cetățenii județului Alba. Lipsa crasă de atitudine a autorităților, mai ales în privința valorilor îngrijorătoare ale poluării măsurate în zilele precedente și lipsa de soluții viabile în această direcție, îi face pe cetățeni să se teamă pentru sănătatea lor.

Vicepreședintele ANRSC, și-a declarat îngrijorarea într-o postare pe pagina personală de Facebook, cu privire la valorile alarmante ale poluării din Alba Iulia:

“De la începutul anului (1 ianuarie) și până astăzi în fiecare zi au fost depășite valorile pentru particule în suspensie – PM 2,5, în Alba Iulia.

PM 2,5 sunt cele mai fine microparticule, cu diametrul sub 2,5 microni ( adică mărimea unei bacterii) detectabile în aer . Datorită dimensiunilor pot pătrunde mai ușor și mai profund în plămâni. Celulele de apărare ale organismului le pot confunda cu bacteriile și încearcă să le omoare.

Un studiu nou a evidențiat faptul că mult mai multe probleme de sănătate pot fi asociate cu poluarea aerului decât s-a crezut anterior. Conform cercetătorilor de la Universitatea Harvard, problemele asociate cu aerul poluat nu sunt limitate doar la afecțiuni respiratorii.

Studiul intitulat “Expunerea pe termen scurt la particule fine in suspensie si riscul de internare in spital si costurile populatiei aflate in Medicare: timp stratificat, studiu de caz incrucisat”, a fost publicat in BMJ.

„Asocieri pozitive între expunerea pe termen scurt la PM2.5 și riscul de internare în spital au fost găsite în mai multe boli importante dar rar studiate cum ar fi septicemia și tulburari ale echilibrului electrolitic. Asocieri pozitive au fost găsite și între riscul de internare și bolile cardiovasculare, respiratorii, boala Parkinson, diabetul, flebita, tromboflebita și tromboembolism, confirmând rezultate publicate anterior.”

Astăzi, calitatea aerului în Alba Iulia și Zlatna este medie, la polul opus, indicii arată că în municipiul Sebeș, calitatea aerului este foarte bună.