Daniel Zdrânc, despre situația spațiilor verzi din Alba Iulia: ,,Spațiile verzi pe care le-am avut au fost decimate”

Daniel Zdrânc, vicepreședintele PSD Alba, a discutat, astăzi, vineri, 21 august, în cadrul emisiunii difuzate la postul nostru de radio, Radio Unirea Fm, despre situația spațiilor verzi din orașul nostru.

,,În 2015, Municipiul Alba Iulia avea 154 de hectare de spații verzi, iar în 2018 avea 110 de hectare de spații verzi, deci am pierdut 44 de hectare într-un interval de 4 ani de zile.

Asta înseamnă 10 hectare pe an, este enorm. Acum, toată lumea din Alba Iulia știe că nu avem spații verzi, sau spațiile verzi pe care le-am avut au fost decimate. Asta este o mare problemă în ceea ce privește dezvoltarea haotică urbanistică.

Vă dau un exemplu concret. În cartierul Recea, un cartier făcut nou, doar cu case. A fost o investiție privată și este un cartier frumos.

La intrare în cartierul Recea a fost stabilit prin plan urbanistic general, prin PUZ si prin plan urbanistic de detaliu o limbă, chiar paralel cu intrarea în cartierul Recea, unde se dorește să se facă un bloc P+3, care are de fapt ultimul nivel retras, practic când il vei vedea va fi un P+4. Vă dați seama ce înseamnă să ai, la distanță de 15 metri, unde am calculat împreună cu cetățenii și am făcut o dezbatere publică, alta decăt ce face Primăria, pentru că nu face o dezbatere reală, iar cetățenii au strâns semnături și au depus o contestație în privința acestui proiect.

Nu știu dacă are rost să merg mai în detaliu, este clar că e o problemă majoră de intimitate, să nu mai vorbim de partea de trafic, pentru un bloc cu peste 100 de apartamente. Sunt oameni care și-au folosit agoniseala de o viață ca să își construiască o casă într-un cartier select, pentru ca mai apoi să se trezeasca în 5-10 ani de zile cu un bloc lângă ea.”